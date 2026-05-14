El Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para dividir las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

Su propuesta, que reforma el Artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de México, detalla que Gustavo A. Madero se dividiría en tres; mientras que Iztapalapa en cuatro territorios.

Es decir, que en total habría 21 alcaldías y ya no 16. Las nuevas demarcaciones serían: Lindavista, Cuautepec, Aculco, Santa Catarina y Valle de San Lorenzo.

Manuel Talayero detalló que buscan corregir una deuda histórica con millones de habitantes de la Ciudad de México. Archivo El Universal

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Al fundamentar esta iniciativa, que fue respaldada por diputados del PAN, el coordinador de los ecologistas, Manuel Talayero, detalló que no solamente plantean una modificación territorial o administrativa, sino que buscan corregir una deuda histórica con millones de habitantes de la Ciudad de México y cumplir, de una buena vez, con lo que mandata la Constitución capitalina.

“Mientras esta Ciudad ha crecido en población, en complejidad urbana y en necesidades sociales, nuestras estructuras político-administrativas se han quedado rezagadas. Y hay que decirlo, la propia Constitución Política de la Ciudad de México ordenó, desde 2018, iniciar la revisión de la configuración territorial de las alcaldías con el objetivo de equilibrar tamaños poblacionales y garantizar gobiernos más eficientes y cercanos a la gente. Sin embargo, han pasado ya varios años y seguimos en una evidente omisión legislativa”, expuso.

Sostuvo que no se puede seguir administrando alcaldías que, por su tamaño territorial, densidad poblacional y complejidad urbana, ya rebasaron la capacidad operativa de cualquier gobierno local.

Habría 21 alcaldías, las nuevas demarcaciones serían: Lindavista, Cuautepec, Aculco, Santa Catarina y Valle de San Lorenzo. Foto: Especial

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Comentó que Iztapalapa, por ejemplo, tiene más de un millón de habitantes, extensas zonas territoriales, altos niveles de movilidad, problemas de acceso a servicios, saturación vial y enormes desigualdades internas.

“Hay habitantes de Santa Catarina que tardan más de dos horas en llegar a oficinas administrativas de la alcaldía. Hay familias en Valle de San Lorenzo que enfrentan diariamente dificultades para acceder a servicios básicos o realizar trámites gubernamentales”.

Añadió que esto mismo ocurre en Gustavo A. Madero, donde las barreras urbanas, la fragmentación territorial y las diferencias entre zonas generan enormes retos administrativos y sociales.

“Debemos entender que gobernar territorios más compactos permite atender de mejor manera las necesidades reales de las personas. Las grandes ciudades del mundo ya lo entendieron. Londres, París y Nueva York cuentan con divisiones territoriales más eficientes precisamente para garantizar atención cercana y servicios de calidad. La Ciudad de México no puede quedarse atrás”, indicó.

vr