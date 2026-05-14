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Policías capturaron en calles de la a un hombre que estaría relacionado con el , que fueron sustraídas de una bodega en el Estado de México; al detenido se le aseguró medicina y droga.

La de la Ciudad de México comunicó que, luego de tener conocimiento del , el pasado 10 de mayo, en un almacén en el municipio de Lerma de Villada, en el Estado de México, se implementaron labores de investigación con autoridades mexiquenses.

El atraco se cometió cuando varios sujetos ingresaron a la bodega con camiones, amagaron a los guardias y tomaron los medicamentos, con un valor estimado de 450 mil pesos.

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A través de las cámaras de seguridad se supo que los ladrones ingresaron a la Ciudad de México, hasta llegar a la colonia Morelos, donde dos de los sospechosos descendieron del camión y subieron a una camioneta negra.

Le aseguraron 49 dosis de marihuana y 80 cajas de medicamento para el corazón. | Foto: Especial.
Le aseguraron 49 dosis de marihuana y 80 cajas de medicamento para el corazón. | Foto: Especial.

Tras lo anterior, policías desplegaron patrullajes en la zona, hasta que ubicaron la camioneta negra en el cruce de la calle Aluminio y Calzada de Guadalupe, en la colonia Maza, alcaldía Cuauhtémoc.

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Los uniformados marcaron el alto al conductor y tras realizarle una revisión, le aseguraron 49 dosis de marihuana y 80 cajas de medicamento para el corazón, por lo que fue detenido y puesto a disposición de una agente del Ministerio Público.

La SSC informó que el sujeto de 51 años cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo de vehículo, además de tres carpetas de investigación por los delitos de lesiones, denuncia de hechos y narcomenudeo.

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JACL/cr

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