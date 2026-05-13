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Un juez impuso a , conocido como el , una condena de 12 años y 8 meses por el delito de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar equiparada, en agravio de su expareja, la luchadora Stephanie Vaquer, hechos registrados el 2 de marzo de 2023, en la .

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que el sentenciado podrá llevar la sanción en libertad y volver a luchar, pero bajo supervisión judicial, por lo que deberá informar cada tres semanas sobre sus presentaciones, lugares y carteleras, además, no podrá participar en eventos donde su expareja se presente.

De acuerdo con la investigación, Rogelio "N" agredió a su expareja en un inmueble de la colonia Doctores, tras lo cual huyó.

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La FGJ comenzó una investigación y obtuvo una orden de aprehensión contra el sentenciado, la cual fue ejecutada el 11 de marzo de 2023 en el estado de Aguascalientes.

Luego, fue vinculado a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Sin embargo, el 7 de marzo de 2025, un tribunal cambio la medida y determinó que Cuatrero podía llevar su proceso penal en libertad bajo supervisión, pero bajó la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad, no acercarse a la víctima ni luchar.

vr/cr

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