Cuautitlán Izcalli, Méx.— Usuarios del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA siguen confundidos sobre el uso de las tarjetas para poder viajar en estos sistemas de transporte; de equivocarse, pueden pagar los 26.50 pesos de un trayecto largo.

Desde la inauguración se han registrado casos de pasajeros que entran en las estaciones Lechería, San Rafael, Tlalnepantla y Fortuna utilizando la tarjeta roja del Tren Suburbano y abordan los convoyes tricolores, y al llegar a Buenavista, salen por los torniquetes del nuevo sistema, donde les permiten la salida sin el uso del plástico de Movilidad Integrada.

Personal de la empresa Ferrocarriles Suburbanos explicó a EL UNIVERSAL que quienes entraron usando la tarjeta roja, al no registrar la salida por los torniquetes del tren que aún opera la empresa privada, pueden ser multados con un viaje largo, que equivale a 26.50 pesos, lo que se refleja cuando ingresan de nuevo.

“Entré en Tlalnepantla y cuando llegué al andén iba pasando el tren que inauguraron, entonces me subí a ese y ya cuando estuve en Buenavista, me dijeron que me saliera así sin poner la tarjeta en el lector. Cuando quiero tomar el tren de regreso, en ese mismo lugar (...) puse la tarjeta y no me dejaba pasar (...)”, comentó Salvador Reyes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.