En momentos de dificultades geopolíticas, los gobiernos de México y de la Unión Europea firmarán el próximo 22 de mayo la modernización del acuerdo comercial que actualmente tienen; además, se buscará incrementar la cooperación en materia de migración, delincuencia organizada, seguridad e inversiones.

Lo anterior significará que, además de la baja arancelaria, anuncios de inversiones en sectores clave y de los compromisos en materia de libre comercio entre ambas partes, haya un acuerdo de cooperación entre la Oficina Europea de Policía (Europol) y los cuerpos de seguridad de México, dijeron funcionarios del bloque europeo.

Se trata de promover el libre comercio, acciones contra el crimen organizado porque la seguridad y la prosperidad están interconectadas, expusieron.

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“Vamos a trabajar en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado, la protección medioambiental, avances en la seguridad energética, la transición energética, la investigación y el desarrollo e intercambios académicos”, explicaron.

Comentaron que, como socios del Tratado entre la Unión Europea y México (TLCUEM), defenderán el orden internacional y el multilateralismo en momentos en que hay países que imponen aranceles, hay tensiones geopolíticas y falta de acuerdos.

Expusieron que el bloque europeo cooperará en asuntos como los derechos humanos, el Estado de derecho, la paz, la justicia, temas de género, a la par que se refuerza el comercio para bien de la economía y la seguridad.

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Dentro del acuerdo hay un apartado sobre minerales críticos, como la proveeduría de cobre y zinc.

En materia de inversión, dijeron que “la Unión Europea está trabajando con las autoridades mexicanas y las empresas europeas en una carpeta de inversión sustancial”, en sectores estratégicos como energías renovables, transporte, salud, finanzas sostenibles y economía circular.

Por ejemplo, en energía solar, eólica, producción local de productos farmacéuticos, entre otros.

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Comentaron que hay dos acuerdos, uno que es el Acuerdo Modernizado Global y otro acuerdo interino; este último entrará en vigor en cuanto se apruebe por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, pero aún no hay fecha y “esperamos que sea en breve”.

Luego está el acuerdo completo, lo que llevará más tiempo porque requiere la aprobación de los 27 parlamentos de los socios de la Unión Europea.

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ss/mcc