El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, externó hoy, en su comparecencia ante el Comité de Ways and Means, que estamos ante un sistema comercial que difícilmente regresará, lo que implica mantener los aranceles.

En entrevista, al término del lanzamiento del Programa “embajadores de la innovación”, el funcionario dijo que Greer dejó claro que “el sistema comercial que teníamos basado en el libre comercio ya es muy difícil que regrese, es decir, que no hay que estar en la nostalgia de cuando no había ningún arancel...” lo que se debe tomar en cuenta rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Añadió que el funcionario estadounidense aseguró que “ahora vamos a estar en un sistema donde hay reglas de origen que son más importantes que los aranceles”.

Lee también Ebrard y Greer inician segunda ronda de negociaciones; asistieron representantes de la industria automotriz y del acero

Afirmó que no esperan que le quiten el arancel del 50% al acero y aluminio mexicano que se exporta al mercado estadounidense.

“En las industrias automotriz, de acero y aluminio para nosotros que ha sido nuestra prioridad sabemos que es muy difícil pensar que van a desaparecer los aranceles, lo que estamos buscando es como reducirlos, en la industria automotriz se ha logrado en lugar de 25% todos están pagando abajo de eso”, explicó.

Ebrard dijo que durante esta segunda ronda México-Estados Unidos que se llevó a cabo del lunes 20 al miércoles 22, quedaron claras las posiciones de cada país en torno al T-MEC.

Lee también Revisión del T-MEC en marcha; México y EU afinan posturas con participación del sector privado

Comentó que, el registro de empresarios mexicanos que participarán en la misión comercial del 7, 8 y 9 de mayo ya suma 300, lo que lo hará a la visita “exitosa”.

“Creo que será la visita más importante de empresas mexicanas a Canadá en mucho, mucho tiempo. Ya tenemos todo el programa terminado con Canadá. Yo pienso que va a ser muy exitoso, porque estamos pasando de discursos, planteamientos o propuestas a hechos. Estas empresas las estamos nosotros apoyando para que tengan sus B2B allá. Es muy interesante. Entonces estaremos informando ya próximamente de qué sectores son, de qué estado son”, añadió.

A fines de mayo firma de tratado con Unión Europea

Después de que se postergó la firma del Tratado entre Unión Europea-México (TLCUEM), ya que se esperaba para el mes de febrero pasado, el Secretario de Economía dijo que el evento se realizará a fines de mayo próximo.

“Con la Unión Europea terminamos ya hace tiempo, la negociación está concluida. La Unión Europea necesita un tiempo para traducir a 23 idiomas el tratado, por eso nos fijaron fines del mes de mayo para terminar su proceso.

“De suerte que estamos esperando la visita de Ursula Von der Leyen y su equipo, para fines del mes de mayo, pero ya está concluida la negociación”, comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/rmlgv