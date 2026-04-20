El diputado Marcelo Torres Cofiño (PAN) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Marcelo Ebrard, secretario de Economía, su hijo Marcelo Patrick Ebrard y Josefa González Blanco, ex embajadora de México ante el Reino Unido, por peculado, uso de recursos públicos, usurpación de funciones públicas, encubrimiento, abuso de autoridad y ejercicio ilícito del servicio público.

La denuncia deriva de la estancia de seis meses, entre 2021 y 2022, del hijo del titular de Economía, utilizando la residencia de la embajada mexicana y sus servicios, sin contar con cargo, comisión o función oficial que justificara su estancia.

El pasado 16 de abril, Ebrard Casaubón confirmó que su hijo vivió en la embajada de México en el Reino Unido durante seis meses, ya que fue a ese país a “tomar unos cursos”.

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Diputado del PAN Marcelo Torres Cofiño (20/04/2026). Foto: Especial

“Estamos frente a hechos que no pueden normalizarse. El uso de bienes públicos para beneficio personal o familiar es una falta grave y, de confirmarse, un delito que debe sancionarse. No se trata de señalamientos políticos, se trata de legalidad. Los recursos del Estado son de las y los mexicanos, no de los funcionarios ni de sus familias”, refirió el diputado panista.

El panista solicitó a la FGR que solicite la comparecencia de Ebrard, su hijo y la ex embajadora, así como información a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en Reino Unido, y la obtención de registros, bitácoras y documentación administrativa que permitan esclarecer los hechos.

El PAN también presentó una denuncia por posibles faltas administrativas graves ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por conductas como abuso de funciones, tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.

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