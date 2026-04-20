Con un encuentro entre el secretario de México, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, inició la segunda ronda bilateral de negociaciones rumbo a la revisión del T-MEC.

La reunión la encabezó Ebrard, aunque también estuvieron presentes el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora; la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra, así como el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, entre otros.

El encuentro, que se realiza en el Club de Banqueros de la Ciudad de México, incluyó una reunión con representantes del sector privado de la industria automotriz y del acero.

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Ebrard y Greer iniciaron el día con un encuentro bilateral, para después incorporar en mesas de diálogo a directivos de organismos del sector automotriz como el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Rogelio Garza, al presidente de General Motors México, Francisco Garza, y al presidente de Nissan México, Rodrigo Centeno.

Así como a los presidentes de BMW México, Klaus von Moltke; al de Mazda, Miguel Barbeyto; de Stellantis, Daniel Gonzales Luque; y al de Mercedes-Benz México, Derrick Halvorsen.

Mientras que, en la reunión del sector del acero, estuvieron presentes el vicepresidente del Consejo Mundial de Tenaris Tubos de Aceros de México, Guillermo F. Vogel; el CEO de Terium México, Máximo Vedoya.

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Además de los presidentes del Consejo de Grupo Deacero, Raúl M. Gutiérrez Muguerza; de ArcelorMittal México, Víctor Martínez-Cairo Gutiérrez; de Frisa Industrias Frisa Forjados, Eduardo Garza T. Junco, y el presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Tubacero, Joseph Woldenberg.

Están también los directores generales de la Compañía Minera Autlán, Pedro Rivera González; el de Gerdau Corsa, Luis Alberto Güereca Mada; el de TA 2000, Osear Chahín Sanz; y el de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), Salvador Quesada Salinas.

Greer llegó ayer domingo en la noche a la Ciudad de México, para iniciar esta segunda ronda bilateral de negociaciones, rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el primero de julio de este año.

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Como parte de la agenda, Greer se reunirá esta mañana con la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum.

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