Más Información

Vieja Corte dio licencias doradas a trabajadores; 49 altos funcionarios tuvieron privilegios

Vieja Corte dio licencias doradas a trabajadores; 49 altos funcionarios tuvieron privilegios

Sheinbaum: operativo donde murieron en accidente agentes de EU fue decisión de Chihuahua; revisa si hubo violación a ley de seguridad

Sheinbaum: operativo donde murieron en accidente agentes de EU fue decisión de Chihuahua; revisa si hubo violación a ley de seguridad

Nuevo golpe al Cártel de Sinaloa; EU anuncia restricciones de visa a 75 familiares y socios comerciales ligados al grupo criminal

Nuevo golpe al Cártel de Sinaloa; EU anuncia restricciones de visa a 75 familiares y socios comerciales ligados al grupo criminal

“Es ella la que quiere justicia, la que se niega a marcharse sin tener paz”; dan el último adiós a Edith Guadalupe entre dolor y reclamos

“Es ella la que quiere justicia, la que se niega a marcharse sin tener paz”; dan el último adiós a Edith Guadalupe entre dolor y reclamos

Director del FBI demanda a The Atlantic por 250 millones de dólares; es acusado de ebirdad en articulo

Director del FBI demanda a The Atlantic por 250 millones de dólares; es acusado de ebirdad en articulo

Milena Quiroga: “estamos orgullosos de los logros en La Paz”

Milena Quiroga: “estamos orgullosos de los logros en La Paz”

Con un encuentro entre el secretario de México, , y el representante comercial de Estados Unidos, , inició la segunda ronda bilateral de negociaciones rumbo a la revisión del .

La reunión la encabezó Ebrard, aunque también estuvieron presentes el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora; la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra, así como el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, entre otros.

El encuentro, que se realiza en el de la Ciudad de México, incluyó una reunión con representantes del sector privado de la y del acero.

Lee también

Ebrard y Greer iniciaron el día con un encuentro bilateral, para después incorporar en mesas de diálogo a directivos de organismos del como el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Rogelio Garza, al presidente de General Motors México, Francisco Garza, y al presidente de Nissan México, Rodrigo Centeno.

Así como a los presidentes de BMW México, Klaus von Moltke; al de Mazda, Miguel Barbeyto; de Stellantis, Daniel Gonzales Luque; y al de Mercedes-Benz México, Derrick Halvorsen.

Mientras que, en la reunión del , estuvieron presentes el vicepresidente del Consejo Mundial de Tenaris Tubos de Aceros de México, Guillermo F. Vogel; el CEO de Terium México, Máximo Vedoya.

Lee también

Además de los presidentes del Consejo de Grupo Deacero, Raúl M. Gutiérrez Muguerza; de ArcelorMittal México, Víctor Martínez-Cairo Gutiérrez; de Frisa Industrias Frisa Forjados, Eduardo Garza T. Junco, y el presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Tubacero, Joseph Woldenberg.

Están también los directores generales de la Compañía Minera Autlán, Pedro Rivera González; el de Gerdau Corsa, Luis Alberto Güereca Mada; el de TA 2000, Osear Chahín Sanz; y el de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), Salvador Quesada Salinas.

Greer llegó ayer domingo en la noche a la , para iniciar esta segunda ronda bilateral de negociaciones, rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el primero de julio de este año.

Lee también

Como parte de la agenda, Greer se reunirá esta mañana con la presidenta de la República Mexicana, .

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]