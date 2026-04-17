Ebrard protagoniza memes tras hospedaje de su hijo en la embajada de México en Reino Unido; usuarios preguntan por cuartos disponibles

El pasado 15 de abril, Claudio Ochoa Huerta, columnista de EL UNIVERSAL, reveló que Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo de Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía, vivió en la embajada de México en Reino Unido al menos entre octubre de 2021 y abril de 2022.

“El hijo de Ebrard no solo gozaba del hospedaje durante su estancia por estudios de maestría sino de todos los servicios de la residencia: aseo de los espacios, lavado y planchado de ropa, más preparación de alimentos con cocinera personalizada”, se lee en la columna.

Por lo anterior, el secretario reconoció que su hijo tuvo una estadía en ese lugar alrededor de seis meses, mientras él era secretario de relaciones exteriores en el gobierno de López Obrador; no obstante, negó que se hayan utilizado recursos públicos de manera indebida.

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"En el año 2021, tuve una conversación con Josefa quien había sido designada como embajadora, y le dije oye pasa por allá mi hijo por que quiere hacer unos estudios y yo tengo muchas reservas, porque estábamos en plena pandemia y me dijo: mándamelo a la residencia y lo trato como un hijo”, narró.

Aunado a ello, explicó: "No estaba yo convencido de que fuera, pero mi hijo quería ir para tomar unos cursos, le agradecí y hasta ahora se lo agradezco muchísimo a Josefa, mi hijo llegó allá y estuvo aproximadamente seis meses y decidió regresarse […] No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la proclamación de un papá por su hijo. No usamos ningún recurso indebidamente”.

Usuarios piden cuartos en embajada de México en Reino Unido

La situación desató una avalancha de reacciones en redes sociales, donde usuarios no tardaron en responder con memes, críticas y hasta preguntas irónicas para “apartar” habitaciones en sedes diplomáticas.

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Por medio de la plataforma X, internautas compartieron imágenes sobre la polémica.

El actor Héctor Suárez Gomís compartió una captura de una supuesta página para hospedarse en alguna embajada, específicamente del apartado de Relaciones Exteriores, aparece un supuesto sistema para “reservar estancias en embajadas”.

En la página se observan distintos campos como selección de país o ciudad, fechas de llegada y regreso, número de personas, propósito del viaje y tipo de habitación (incluyendo opción de “suite”), así como servicios adicionales como información de seguridad, requisitos de visa y guía del viajero.

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Foto: X

Por su parte, un segundo usuario compartió una supuesta reservación de Airbnb en la embajada europea, la cual “incluye todos los servicios”.

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En tanto, el empresario Claudio X. González compartió una imagen generada con ayuda de Inteligencia Artificial, la cual muestra la embajada de México en Reino Unido con el cartel: “Hotel del Bienestar”.

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