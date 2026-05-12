Bruselas.— El Consejo Europeo adoptó ayer tanto el Acuerdo Global modernizado entre México y la Unión Europea (TLCUEM) como el apartado que permitirá de manera anticipada la entrada en vigor del componente comercial.

Con su decisión, que se tomó sin debate y a nivel de Asuntos de Exteriores, concluyeron todos los procedimientos administrativos de la parte europea para proceder a la firma del acuerdo el 22 de mayo en la Ciudad de México, en un evento en el que participarán la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular del Consejo Europeo, António Costa, y la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen; en el marco de la celebración de la primera cumbre bilateral en 11 años.

“Las decisiones adoptadas hoy marcan un hito para la Unión Europea (UE) y su larga asociación con México. Al seguir adelante con estos acuerdos, estamos profundizando nuestra cooperación con un socio de confianza y avanzando en la agenda general de la UE para diversificar sus relaciones comerciales a nivel mundial”, afirmó Michael Damianos, ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, país que ostenta la presidencia semestral europea.

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“Los acuerdos crearán nuevas oportunidades para las empresas y los operadores económicos europeos, ayudando a acceder a un mercado dinámico, al tiempo que salvaguardan nuestros elevados estándares y protegen los intereses fundamentales de la UE”.

Para el titular de la Misión de México ante la UE, Rogelio Granguillhome, la aprobación en el Edificio Europa de los documentos clasificados como 8581/26 y 83651/26 , supone la expresión política más alta del interés que tiene Bruselas en el país, al tiempo que marca el inicio de una agenda más amplia para afrontar conjuntamente los desafíos globales. “Es una señal muy clara de la prioridad que tiene el fortalecimiento de los vínculos bilaterales de todo tipo y la profundización de la asociación estratégica”, dijo a EL UNIVERSAL el embajador Granguillhome.

Una vez rubricado, el Parlamento Europeo tendrá que pronunciarse para la activación provisional del apartado comercial. Los componentes políticos y de cooperación se activarán una vez que todos los Estados miembros de la UE y México hayan completado sus respectivos procesos de ratificación.

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“El reto será la implementación. La firma no es un fin en sí mismo, es el inicio de un proceso que tendrá que caracterizarse por el máximo aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el acuerdo”, asegura Granguillhome.

El Consejo Europeo destaca que el acuerdo renovado representa un paso sustancial en la modernización de la asociación bilateral, al reemplazar el marco normativo con el cual se ha venido trabajando desde 2000.

Señala que, con la activación del componente comercial, se verán beneficiadas las más de 45 mil empresas europeas que ya exportan a México, la gran mayoría Pymes.

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“El acuerdo refuerza la asociación estratégica entre las partes al intensificar la cooperación en una amplia gama de ámbitos, entre los que se incluyen la seguridad, la justicia, el desarrollo sostenible, el cambio climático, la transformación digital y los derechos humanos”, resalta en un comunicado la máxima autoridad de la UE.

“El acuerdo reafirma valores compartidos como la democracia, el Estado de derecho, el multilateralismo y la protección de los derechos fundamentales como elementos esenciales de la asociación”, subraya.

El proceso para rejuvenecer el acuerdo inició en 2016, cuando arrancaron las negociaciones para actualizar un marco declarado como obsoleto. Las partes llegaron a un principio de acuerdo el 21 de abril de 2018, pero hasta abril de 2020 concluyeron las conversaciones pendientes, concretamente respecto al acceso a los mercados de contratación pública en México. Los cambios en el sector energético descuadraron lo negociado, y fue hasta el 17 de enero de 2025 cuando terminaron las negociaciones adicionales provocadas por la reforma mexicana.

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Novedades del pacto

Entre las novedades del TLCUEM destaca la liberalización del comercio de gran parte de los productos agrícolas que estaban protegidos, así como los capítulos sobre transparencia, pequeñas y medianas empresas y reglas de origen. También contiene disposiciones sobre la lucha contra la corrupción en el ámbito del comercio y la inversión, así como una cláusula de revisión.

De cara al nuevo acuerdo, la eurodiputada húngara Eniko Gyori, del bloque ultra Patriotas por Europa, expresó su preocupación por la situación política, la seguridad jurídica para las empresas europeas como consecuencia de la reforma judicial mexicana y los impactos que pueda tener en la agricultura. Afirma que el TLCUEM no debe verse como un acto aislado, sino en un contexto de varios acuerdos en el que los impactos se van acumulando para los agricultores europeos.

Granguillhome desestima las preocupaciones de Gyori con cifras: la inversión directa alcanzó los 40 mil 900 millones en 2025, un crecimiento de 11% con relación al año previo, y la inversión nueva aumentó 130%, en el mismo periodo. “Esto dice mucho del ambiente de negocios en el país”, puntualizó.