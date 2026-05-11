Después del plantón que hizo la sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en días pasados en Palenque, Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió a sus integrantes la tarde de este lunes 11 de mayo en Palacio Nacional para escuchar sus demandas locales.

Las y los integrantes de la sección VII de la CNTE rechazaron el anuncio que hizo la Secretaría de Educación Pública (SEP) de acortar el calendario escolar por el calor y el Mundial, y acusaron que se trató de una acción unilateral.

"Para nosotros no es tema", dijo Isael González, secretario general de la sección VII de Chiapas al arribar a Palacio Nacional.

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"Eso lo hicieron ellos, un asunto totalmente unilateral, no nos esperábamos algo así. Sabemos que hoy están reunidos nuevamente los secretarios de educación, sólo decimos muy preciso porque dijeron que es una demanda de los maestros y padres familia. No sé si es demanda de ustedes como padres familia, pero de nosotros los maestros no pedimos más vacaciones", declaró.

"Los padres familia también nos han dicho que ellos tampoco lo pidieron, entonces no es tema para nosotros", refirió.

"Nuestra demanda central es defender la educación pública", dijeron los integrantes del magisterio disidente al señalar que también exigen mayor inversión, creación de plazas y reactivar la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN).

🔴"Ya hicimos un comunicado", dice Mario Delgado tras acordar que no se modifica el calendario escolar.



Llegó a Palacio Nacional a un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum e integrantes de la sección VII de la CNTE de Chiapas#Video : @lalodinaa pic.twitter.com/GPPcHmZ3bS — El Universal (@El_Universal_Mx) May 11, 2026

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"Se necesitan muchas plazas para atender el servicio educativo con los alumnos, los padres, familia. Mayor infraestructura, pero sobre todo en el tema de plazas", dijo González.

La sección VII de la CNTE mantuvo el amago de boicotear el Mundial en junio próximo si no se cumplen sus demandas.

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