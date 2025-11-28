Culiacán.— Entre miércoles y jueves, 20 personas fueron detenidas en diversos operativos realizados en la capital del estado.

En un primer operativo relacionado con un enfrentamiento con fuerzas federales en el fraccionamiento Valle Alto, en la parte norponiente de Culiacán, 11 personas fueron detenidas en un inmueble en donde se encontraban escondidas. Además, se les aseguraron seis fusiles, 20 cargadores, 420 cartuchos útiles calibre 7.62X 39mm, 120 cartuchos calibre 5.56X 45 y tres chalecos tácticos.

En otros hechos en Stanza Toscana y en el fraccionamiento Toscana Plus, fuerzas federales y estatales lograron detener a seis hombres armados, a los que les aseguraron armas automáticas, equipos tácticos, cargadores abastecidos y tres vehículos, de los cuales dos cuentan con reporte de robo. Mientras que, en el fraccionamiento de Valle Alto, elementos de la Guardia Nacional y policías detuvieron a tres civiles con armas automáticas.

Nueva jornada de violencia

Entre miércoles y jueves se registraron ocho nuevos asesinatos, entre las víctimas se encuentran dos mujeres y dos menores de edad, uno de ellos de nombre Javier “N”, de 14 años de edad, quien falleció en un hospital por heridas de bala que recibió en un ataque a un billar el pasado fin de semana.

En el fraccionamiento Infonavit Cañadas, en Culiacán, Alan Ricardo “N”, de 16 años de edad, fue perseguido por hombres armados, los cuales le dispararon en varias ocasiones hasta causarle la muerte.

En tanto, en un taller de carrocería, ubicado en la colonia Buena Vista, fue asesinado de varios disparos un trabajador, quien quedó muerto entre los vehículos que reparaba.

En la sindicatura de Aguaruto, las autoridades fueron notificadas que cerca de un canal, Alexander “N”, de 19 años de edad, había sido privado de la vida de varios disparos.

José Antonio fue asesinado de varios disparos cuando conducía una camioneta en la colonia 5 de Febrero. Mientras que en el fraccionamiento Prados del Sol, en la capital del estado, un empleado de una de las empresas de cable, identificado como Jesús “N”, fue asesinado de varios impactos de bala.

El miércoles, en la calle Agustina Achoy, de la colonia Ignacio Allende, en Culiacán, Heydi “N” de 45 años de edad fue asesinada a balazos dentro de su casa.

A un costado de un camino de terracería que conduce al ejido Buenos Aires, de la sindicatura de San Pedro, Navolato, fue encontrado el cuerpo de una mujer que presentaba impactos de bala.