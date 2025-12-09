Hermosillo, Sonora.- La mañana de este martes 9 de diciembre, habitantes del municipio de Ures y pobladores del Río Sonora irrumpieron en el Congreso del Estado para protestar contra la iniciativa de incrustar en la Ley de Aguas el Plan Hídrico que prevé la construcción de tres presas.

El martes 2 de diciembre, el diputado Omar Del Valle Colosio presentó ante el Congreso de Sonora una iniciativa para reformar la Ley de Aguas del Estado, con el fin de incorporar el Plan Hídrico del Estado de Sonora como instrumento rector de la política pública en materia de agua.

Argumentó el legislador que con ello, busca fortalecer la planeación técnica y de largo plazo que permita garantizar el derecho humano a este recurso.

La iniciativa plantea que el Plan Hídrico tenga componentes de mediano y largo plazo, con vigencias de 15 y 30 años, respectivamente, revisiones anuales y la participación del Consejo Estatal del Agua, especialistas y sectores productivos; lo que permitirá que las decisiones en torno al agua no dependan de ciclos administrativos o coyunturales, sino de un marco jurídico estable que priorice la sustentabilidad y el bienestar social de las y los sonorenses.

Durante la presentación, el diputado Del Valle Colosio destacó la urgencia de consolidar una visión hídrica a futuro: “Sonora no puede seguir enfrentando los desafíos del agua con acciones aisladas o de corto plazo; necesitamos una planeación técnica, humana y sostenible que dé certeza a las familias y a los sectores productivos del estado”, afirmó.

Esta reforma, subrayó el legislador, representa una oportunidad histórica para que la política hídrica de Sonora deje de estar sujeta al calendario electoral y se convierta en una política de Estado, teniendo la posibilidad de asegurar que el acceso al agua se garantice con igualdad territorial y que los municipios históricamente rezagados sean atendidos, consolidando así un marco de seguridad hídrica para las próximas generaciones.

Personas se manifestaron fuera del recinto legislativo hasta que decidieron irrumpir y entrar por la fuerza (09/12/2025). Foto: Especial

Pobladores del Río Sonora inconformes

"No hay una gota de agua en el Río, en qué cabeza cabe hacer una presa en el desierto", crítico un habitante.

"Queremos que se nos respete", sostuvieron las personas encabezadas por el Movimiento en Defensa del Agua y el Territorio en Sonora que se presentaron hoy en el Congreso del Estado.

Con una lona llena de firmas y otras con protestas contra la construcción de las presas Puerta del Sol, Sinoquipe y Las Chivas, se manifestaron fuera del recinto legislativo hasta que decidieron irrumpir y entrar por la fuerza para después exigir un diálogo con los congresistas.

En la sala de comisiones, frente a varios legisladores encabezados por Omar del Valle Colosio, hicieron un "enérgico llamado a diputados del Congreso del Estado de Sonora a desechar la absurda idea de integrar un Plan Hídrico viciado desde origen, el cual carece de autorización de impacto ambiental, sin sustento técnico y científico".

Los pueblos y comunidades ribereñas nos oponemos a esta iniciativa, sostuvieron.

