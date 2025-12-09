Culiacán.- Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) que exigen que se liquide la prima vacacional que se les adeuda y se garantice el pago de los aguinaldos, en la sesión del Congreso del Estado demandaron que se practique una auditoria forense a la administración del rector Jesús Madueña Molina.

Al concluir la sesión que inicio más temprano que de costumbre, los jubilados señalan que las finanzas universitarias están impactadas por una excesiva nómina y gastos superfluos, por lo que se requiere que la Auditoria Superior del Estado practique una revisión a fondo a la actual administración universitaria.

El Congreso del Estado inició este martes dos horas antes su sesión a lo acostumbrado para desahogar los puntos más importantes, entre ellos, la aprobación de un segundo crédito de dos mil 200 millones de pesos solicitados por el gobernador Rubén Rocha Moya para continuar obras prioritarias.

Dado que el rector Jesús Madueña Molina la semana pasada advirtió que solo tiene garantizado el pago de la nómina, por lo que gestiona con la federación y el estado recursos extraordinarios por más de 900 millones de pesos para aguinaldos, los jubilados reclaman la liquidación de los adeudos.

También, un grupo de estos trabajadores inactivos se oponen a la reingeniería financiera que fue recién aprobada y en la que se contempla retenerles un 20 por ciento de sus pagos mensuales, a fin de integrar un fondo de pensiones futuras.

