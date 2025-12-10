Culiacán.- En la colonia Los Mezcales, de la capital del estado, un adolescente de nombre Ángel “N”, de 16 años, fue asesinado de varios disparos cuando circulaba en una motocicleta por la avenida Álvaro Obregón, sus agresores lograron huir de la zona pese a que las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda.

Los vecinos de la zona que escucharon las detonaciones de armas automáticas lo reportaron a las líneas de emergencia por lo que elementos de las policías estatales, municipales y el ejército se presentaron, pero certificaron que el menor había fallecido.

Presuntamente sus agresores que viajaban en un vehículo, cuyas características no se aportaron, le dispararon en varias ocasiones mientras el adolescente se desplazaba en una motocicleta, al verlo caer muerto, estos se retiraron rápidamente.

Familiares del menor Ángel “N” que fueron notificados sobre la agresión, fueron los que aportaron la identidad de la victima de 16 años.

Atacan a conductor de taxi de plataforma; fallece en el hospital

Luis Benito “N”, de 39 años y conductor del servicio de transporte de plataforma, fue atacado a balazos a espaldas del plantel educativo del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No 224 en la colonia Rosales en la capital del estado, minutos después de ser ingresado a un hospital falleció.

Según los datos que se conoce, la víctima retornaba a su hogar en su vehículo compacto cuando fue alcanzado por los ocupantes de otra unidad, cuyas características se desconocen, los cuales le dispararon en varias ocasiones y luego huyeron del lugar.

El personal de la Cruz Roja que llegó al sitio del atentado certificó que este presentaba signos vitales, por lo que lo canalizaron a un hospital, donde poco después se notificó a la Fiscalía General del Estado sobre su muerte.

Las autoridades judiciales abrieron una carpeta de investigación sobre este homicidio de un trabajador de servicio de transporte de plataforma a fin de poder establecer el móvil y la identidad de los presuntos responsables.

