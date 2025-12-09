Más Información

Segob solicita que juez no conozca avances del amparo que Ganador Azteca tramitó; Rebolledo Peña pidió desbloquear Bet365 y Betano

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

Senador del PT propone crear televisión, radio y periódico de la 4T; debemos hacer frente a medios de derecha, dice

Caen 12 personas de escalera eléctrica en Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro; STC atiende emergencia y evalúa a lesionados

Liberan a ciudadano estadounidense que cayó en un paracaídas en colonia Centro; no hay faltas administrativas, determina juez cívico

Diputados avalan en lo general prohibición de vapeadores; aprueban hasta 8 años de prisión a quien los venda o produzca

Santiago Maravatío, Gto.- Un presuntamente arrojado con un dron, detonó en el domicilio de la coordinadora operativa de Seguridad Pública Municipal de .

El hecho ocurrió la noche de este lunes 8 de diciembre de 2025, provocando solo .

“Aparentemente, la agresión estaba dirigida a la coordinadora operativa de Seguridad Pública Municipal, quien resultó ilesa”, informó la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado.

La corporación señaló que no se descarta la posible utilización de un dron. “Esta hipótesis será confirmada o descartada a partir de los dictámenes periciales”.

Además, la tarde de este martes se registró la movilización de policías estatales, el Ejército y la Guardia Nacional por el hallazgo de un artefacto, con apariencia de dron con material explosivo.

El supuesto dron fue ubicado entre las calles Comonfort y Naciones Unidas, en la cabecera municipal de Santiago Maravatío, en donde se activaron los protocolos de seguridad y se restringió el paso de civiles.

Con relación al objeto que explotó en el domicilio particular, la SSyP dijo que se atiende el caso con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro del ámbito de sus atribuciones.

En un comunicado explicó que la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y, en su caso, identificar a quienes resulten responsables.

Reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar de manera anónima cualquier situación sospechosa al número 089, y a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

