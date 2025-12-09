Santiago Maravatío, Gto.- Un objeto explosivo presuntamente arrojado con un dron, detonó en el domicilio de la coordinadora operativa de Seguridad Pública Municipal de Santiago Maravatío.

El hecho ocurrió la noche de este lunes 8 de diciembre de 2025, provocando solo daños materiales.

“Aparentemente, la agresión estaba dirigida a la coordinadora operativa de Seguridad Pública Municipal, quien resultó ilesa”, informó la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado.

La corporación señaló que no se descarta la posible utilización de un dron. “Esta hipótesis será confirmada o descartada a partir de los dictámenes periciales”.

Además, la tarde de este martes se registró la movilización de policías estatales, el Ejército y la Guardia Nacional por el hallazgo de un artefacto, con apariencia de dron con material explosivo.

El supuesto dron fue ubicado entre las calles Comonfort y Naciones Unidas, en la cabecera municipal de Santiago Maravatío, en donde se activaron los protocolos de seguridad y se restringió el paso de civiles.

Con relación al objeto que explotó en el domicilio particular, la SSyP dijo que se atiende el caso con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro del ámbito de sus atribuciones.

En un comunicado explicó que la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y, en su caso, identificar a quienes resulten responsables.

Reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar de manera anónima cualquier situación sospechosa al número 089, y a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

