Huitzilac, Mor.- La carretera federal México–Cuernavaca volvió a ser escenario de violencia este martes, cuando una pareja que se dirigía hacia Cuernavaca fue sorprendida por un grupo armado que intentó detener su vehículo en la zona de Tres Marías.

El ataque quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en cuyas imágenes se observa el momento en que una camioneta blanca se cruza de manera abrupta frente al automóvil de las víctimas. De inmediato, tres hombres bajan del vehículo; dos de ellos muestran armas y apuntan contra los pasajeros del auto y se aproximan de forma intimidante.

La rápida reacción del conductor evitó que el asalto se consumara porque al detectar la emboscada, giró bruscamente hacia su izquierda y aceleró para huir del sitio, logrando escapar pese a la cercanía de los agresores.

Lee también Gobernador de SLP rifa dos camionetas tipo SUV en desayuno navideño con diputados; se las llevan dos priistas

Están asaltando en 3 marias entre la universidad de la UNAM y los columpios.

Igual están poniendo piedras.

Pasando el km 55, mucho despues de cuajomulco, despues de los columpios. Hacía 3 marias. (Sic)@C5_CDMX @CAPUFE @GN_Carreteras @GN_MEXICO_ @elcapipeligro @UCS_GCDMX… pic.twitter.com/dh1XGqCHXk — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) December 9, 2025

Instantes después del incidente, la pareja compartió un aviso en redes sociales para advertir a otros conductores sobre la presencia de hombres armados en el tramo entre Los Columpios y Tres Marías, donde en fechas recientes se han reportado hechos similares.

Huitzilac, limítrofe con la Ciudad de México, es uno de los municipios más peligrosos de Morelos, en cuyas calles y la carretera federal han asesinado a autoridades municipales y de Bienes Comunales, además de la práctica de la tala clandestina y el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

Autoridades instalan arcos carreteros en Cuernavaca

Cuernavaca, Mor.- En menos de un mes el Ayuntamiento de Cuernavaca concluirá la instalación de arcos carreteros con cámaras y detectores de placas vehiculares en la entrada de la colonia Guacamayas hacia la avenida Palmira y en Subida a Chalma, sur y norte de la ciudad.

Con este proyecto tecnológico las autoridades se pretende detener a bandas delictivas que llegan de otros estados a cometer delitos en Cuernavaca y otros municipios, dijo el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado,

Informó que los arcos podrán captar el paso de vehículos de Cuernavaca a Jiutepec y Temixco, municipios limítrofes, y así trabajar en coordinación con los alcaldes.

Lee también Continúan sin ser identificados los cinco cuerpos hallados a un costado de autopista Mazatlán- Durango: Fiscalía; todos son hombres

Autoridades instalan arcos carreteros en Cuernavaca. Imagen ilustrativa. (29/09/2025). Foto: Especial

Afirmó que el proyecto lleva un avance importante y únicamente falta la instalación de cámaras y detectores de placas. Aseguró que este mes estará listo.

El lunes, el secretario de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac), Guillermo García Delgado, anunció el arribo de más de 500 elementos de la Guardia Nacional que serán distribuidos en diferentes puntos estratégicos: habrá por lo menos dos en cada institución bancaria y otros más en mercados, súper mercados y paraderos del transporte público.

Con lo anterior, la Seprac incrementará los operativos en estas fiestas decembrinas y así evitar que otras personas que reciben o retiran fuertes cantidades de dinero sean 'blanco' de la delincuencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr