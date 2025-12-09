Este martes por la mañana, se llevó a cabo un convivio navideño entre el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, y las y los integrantes del Congreso del Estado en instalaciones del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, en donde entre otros premios se rifaron dos camionetas tipo SUV Nissan Kicks, resultando ganadores la presidenta del PRI Estatal Sara Rocha Medina y el polémico diputado federal del Partido Verde, Oscar Bautista Villegas.

Fue a través de un video que subió a sus redes sociales la propia Rocha Medina lo dio a conocer, en el video comenta “vamos saliendo de una posada que hace cada año el gobernador con los diputados locales, este año el gobernador rifó varias cosas para los diputados y hoy rifó dos vehículos y su servidora me gané uno, le agradezco tanto a dios, a la vida y al gobernador que tuvo ese detalle para con nosotros”.

Cabe destacar que los demás regalos no eran cosa menor, puesto que también se rifaron tablets, teléfonos celulares de alta gama y pantallas gigantes para los propios legisladores, asimismo trascendió que fue el múltiples veces legislador, Oscar Bautista Villegas, quien se habría ganado la otra camioneta.

En los últimos días, el ejecutivo estatal ha organizado diferentes “posadas navideñas” con diferentes grupos de la sociedad potosina, ya se realizó una con miembros de la iniciativa privada potosina, ya también con los notarios públicos del estado, apenas el día de ayer en el mismo recinto ofreció un desayuno a integrantes del Poder Judicial y hoy tocó al poder legislativo.

Asimismo la administración estatal también ha estado organizando posadas en las cuatro regiones del estado, especialmente en las colonias marginadas de la zona metropolitana de la capital del estado en las cuales ya se están repartiendo casi 400 mil juguetes y 200 mil cobertores para este temporada invernal.

