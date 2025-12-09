Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Yael “N”, de 20 años de edad, señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio del regidor de Reynosa, Bryan Nicolás Vicente Salinas, de 27 años, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 7 de diciembre dentro de un departamento rentado en Paseo de la Reforma 27, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

El regidor, militante de Morena e integrante de la comunidad LGBT+, había viajado a la capital para participar en los festejos del Gobierno federal y asistir al informe de la presidenta, Claudia Sheinbaum. Tras el evento en el Zócalo, ingresó al departamento acompañado de dos hombres, a quienes conoció mediante una aplicación de citas, según las primeras investigaciones.

De acuerdo con los reportes, las cámaras de vigilancia del condominio captaron el momento en que Bryan Vicente llegó con los dos sujetos durante la noche del sábado; sin embargo, únicamente se registró la salida de ellos antes del hallazgo del cadáver.

Lee también Gobierno de CDMX emite Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores; financiarán nuevas líneas 5 y 6 de Cablebús

La mañana siguiente, personal de limpieza ingresó a la vivienda y encontró al regidor tirado en el suelo. Al ver que no respondía, solicitaron apoyo de policías y servicios de emergencia, cuyos paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Dentro del departamento no se encontró dinero, tarjetas bancarias ni el teléfono celular de la víctima. Horas después, las autoridades rastrearon movimientos irregulares en sus cuentas: compras en tiendas de la Ciudad de México y del Estado de México, además de retiros en cajeros automáticos, presuntamente realizados por los acompañantes.

Investigadores de la SSC y la FGJ iniciaron una línea de investigación sobre un posible modus operandi de robo y agresión cometido a través de aplicaciones de citas, por lo que se analiza si los sospechosos forman parte de un grupo dedicado a este tipo de delitos.

Lee también Tumban palmeras enfermas; llegan nuevos árboles

El caso avanzó cuando analistas del C5 y del circuito cerrado del edificio identificaron a los dos hombres que acompañaron al regidor. Con el apoyo del sistema de geolocalización del teléfono celular robado, las autoridades dieron seguimiento a uno de ellos, quien huyó en un vehículo gris.

El automóvil fue detectado circulando en avenidas de la zona norte de la ciudad. Tras coordinar un despliegue operativo, el 8 de diciembre agentes de la SSC lo localizaron en el cruce de Insurgentes Norte y Acueducto, en la colonia San Pedro Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

Con apego al protocolo policial, los elementos ordenaron detener la marcha del vehículo y realizaron una revisión preventiva a su conductor. Durante la inspección aseguraron 31 bolsitas con aparente marihuana, aproximadamente un kilogramo adicional del mismo enervante, un paquete con sustancia similar a cristal, tres teléfonos celulares de alta gama, cuatro tarjetas bancarias de distintas instituciones y el automóvil gris con placas del Estado de México.

Lee también Camión impacta contra transporte escolar en Tlalnepantla, Edomex; hay tres heridos

Su apariencia física y vestimenta coincidían con las registradas en los videos del ingreso al departamento de Reforma 27.

Por ello, Yael “N” fue detenido, informado de sus derechos de ley y trasladado ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará las investigaciones para ubicar al segundo implicado, también captado en cámaras de vigilancia.

Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la carpeta de investigación por homicidio, robo calificado y posibles delitos vinculados al uso de aplicaciones de citas para cometer agresiones y robos en la capital.

Las autoridades destacaron que continúan analizando imágenes, testimonios y los movimientos financieros posteriores al crimen, a fin de identificar redes delictivas que operen bajo este modus operandi.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL