Aislinn Derbez regresó a las redes sociales dos semanas después del lamentable fallecimiento de su madre, Gabriela Michel, para compartir su experiencia de duelo.

La actriz, hija de Eugenio Derbez, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y reconoció econoció estar viviendo un momento lleno de emociones, entre la esperanza y el dolor.

En su cuenta de Instagram, Aislinn confesó que, además de lidiar con su proceso de duelo, tuvo que mudarse y pospuso una cirugía debido al miedo, mientras enfrentaba los desafíos de su exigente carrera.

Sin embargo, está comenzando a encontrar paz gracias al apoyo de sus seres queridos. En su publicación, envió un mensaje de aliento a aquellos que atraviesan situaciones similares:

"Si les contara la cantidad de cosas que han pasado este mes… No lo puedo ni creer… Un huracán de locura, renovación y sanación, pero con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me explota el corazón, la tribu que cultivamos lo es todo".

Foto: Instagram.

Aislinn también expresó su profunda gratitud, destacando que estos procesos no deberían vivirse en soledad: “Lo más importante es que ese crecimiento, potencial y belleza que surgen después del caos es gracias a la tribu que me acompaña.”

Foto: Instagram oficial.

¿De qué murió la madre de Aislinn Derbez?

La señora Gabriela Michel, conocida en el mundo del doblaje, falleció el 24 de noviembre a los 65 años debido a un infarto, según compartió Aislinn en sus redes. El fallecimiento fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), quien destacó el legado y la contribución de Michel en la industria.

La familia de Aislinn solicitó respeto y privacidad para vivir su duelo de manera íntima. Vadhir, su hermano, también estuvo a su lado en el momento del fallecimiento.

