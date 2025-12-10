Más Información

regresó a las redes sociales dos semanas después del lamentable fallecimiento de su madre, , para compartir su experiencia de duelo.

La actriz, hija de, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y reconoció econoció estar viviendo un momento lleno de emociones, entre la esperanza y el dolor.

En su cuenta de Instagram, Aislinn confesó que, además de lidiar con su proceso de duelo, tuvo que mudarse y pospuso una cirugía debido al miedo, mientras enfrentaba los desafíos de su exigente carrera.

Sin embargo, está comenzando a encontrar paz gracias al apoyo de sus seres queridos. En su publicación, envió un mensaje de aliento a aquellos que atraviesan situaciones similares:

"Si les contara la cantidad de cosas que han pasado este mes… No lo puedo ni creer… Un huracán de locura, renovación y sanación, pero con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me explota el corazón, la tribu que cultivamos lo es todo".

Foto: Instagram.
Aislinn también expresó su profunda gratitud, destacando que estos procesos no deberían vivirse en soledad: “Lo más importante es que ese crecimiento, potencial y belleza que surgen después del caos es gracias a la tribu que me acompaña.”

Foto: Instagram oficial.
¿De qué murió la madre de Aislinn Derbez?

La señora Gabriela Michel, conocida en el mundo del doblaje, falleció el 24 de noviembre a los 65 años debido a un infarto, según compartió Aislinn en sus redes. El fallecimiento fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), quien destacó el legado y la contribución de Michel en la industria.

La familia de Aislinn solicitó respeto y privacidad para vivir su duelo de manera íntima. Vadhir, su hermano, también estuvo a su lado en el momento del fallecimiento.

