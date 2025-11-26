Jorge Alberto "el señor Aguilera" fue captado en la funeraria donde se velaron los restos de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, y quien fuera su esposa por más de 32 años. Sin embargo, el locutor se negó a dar cualquier tipo de declaración a los medios de comunicación.

La muerte de doña Gabriela ha causado consternación, por lo intempestivo de la noticia. La madre de Aislinn tenía sólo 65 años y, de acuerdo con la información que la actriz ha proporcionado, el deceso se debió a un paro cardíaco.

Hasta el momento, se sabe que Vadhir Derbez acompañó a la actriz y a las hermanas de Aislinn; Michelle y Kiara, mientras se llevaban a cabo las exequias de su madre.

Del mismo modo, Jorge Alberto Aguilera, exesposo de doña Gabriela, por más de tres décadas, se presentó en la funeraria, como captó "Venga la alegría", medio que trató de acercarse al vehículo del locutor, cuando este arribaba a la agencia de servicios funerarios.

Tajante, el mejor conocido como "señor Aguilera", expresó que no daría ninguna declaración y, sin detener la marcha de su vehículo, continuó su camino.

"Perdón, perdón, no puedo, no puedo", expresó.

Cuando el medio cedió, Aguilera agradeció por la compresión.

Fue el propio locutor que, alrededor de hace año y medio, cuando fue entrevistado por Matilde Obregón, dio a conocer que llevaba un tiempo separado de Gabriela, con la que había construido un matrimonio de más de 32 años, esto debido a que su pareja le había pedido un tiempo.

"Ella tiene algunas inquietudes y, en este momento, no estamos juntos, pero nos vemos, y nos vemos con mucho cariño, nos hablamos, nos vamos a comer y todo eso; cambia todo, las edades, ´quiero hacer esto, necesito algo de espacio´, pues adelante, no pasa nada", contó a la periodista.

