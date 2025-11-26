Más Información

estuvo casado con la , Gabriela Michel (QEPD), por más de 30 años. Él vio crecer a la actriz, pues comenzó su relación con su progenitora cuando ella tenía apenas cuatro años de edad pero, ni eso, los llevó a entablar una relación cercana, como ambos han reconocido. De hecho, el locutor ha sido abierto al hablar de un comportamientos que no le gustó de Aislinn.

En la entrevista con Matilde Obregón, en la que "el señor Aguilera" recuerda cómo se enamoró de la madre de sus hijas; Michelle y Kiara, también recordó el disgusto que experimentó cuando Aislinn, en uno de los episodios de "La magia del caos", hizo referencia a su estilo de vida cuando era una niña.

El locutor indicó que la actriz habría sugerido que, de niña, las condiciones económicas de su familia no eran las mejores, señalamiento que él negó rotundamente.

"Hace unos meses dijo que su infancia había sido muy ´pinchilla´, dijo ´cuando yo estaba chiquilla, traía los zapatos rotos y los calcetines rotos´, eso no es cierto, por supuesto que no, luego lo corrigió", señaló "el señor Aguilera".

Fue en la entrevista que Derbez concedió a Yordi Rosado donde reconoció que Aguilera fue un hombre que proveyó a ella y a sus hermanas de una buena vida y que trabajó muy duro para darles lo que pudo a las tres, indistintamente.

"Viví, híjole... toda mi vida con él, hasta mis 15, 16 años, él estuvo más presente que mi papá, no tengo tampoco una relación tan cercana, pero fíjate que es un gran hombre, sobre todo, lo veo a través de mis hermanas, para mí, mis hermanas yo las amo, mi mejor amiga en la vida es mi hermana Mich, la amo demasiado. y ella ama y adora a su papá, y eso lo valoro muchísmo".

Aislinn también reconoció que, mientras vivió en casa de su mamá, Aguilera fue reservado con ella.

"Yo he visto un gran papá, a través de ellas, no para mí tanto, él conmigo era medio distante, pero siempre fue muy responsable, nunca nos faltó nada en la casa, trabajaba muchísimo, una impecabilidad para encargarse de lo que tenía que encargarse, de la casa y de las hijas", expresó.

Él, por su parte, también reconoció que nunca forjó un vínculo cercano con la hija de su esposa.

"Yo la crié hasta que se fue, a los 18 años, no tengo una relación muy cercana con Ais, pero sí la tiene con sus hermanas, ellas son muy cercanas, se adoran las tres, se ven muy frecuente y yo la llego a ver por mi nieto, hijo de Michelle, de repente, nos llegamos a ver por ahí".

melc

