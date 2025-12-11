Irapuato, Gto. 11 de diciembre de 2025.- Durante un acto realizado este 11 de diciembre, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó una nueva etapa de fortalecimiento para las corporaciones de seguridad en Guanajuato, anunciando la asignación de 162 patrullas para los municipios. La actividad formó parte del primer aniversario de la estrategia estatal "CONFIA", enfocada en mejorar las capacidades operativas en la entidad.

En un comunicado, la gobernadora explicó que este refuerzo responde a la necesidad de ampliar la presencia policial tanto en zonas urbanas como en los principales corredores viales. Por ello, junto con la entrega de unidades, informó que comenzará la operación del Plan de Carreteras Seguras, una acción orientada a elevar la vigilancia en los tramos estatales y federales.

El gobierno estatal señaló que esta ampliación permitirá incrementar la capacidad de reacción de las corporaciones, incorporar tecnología de monitoreo y fortalecer el despliegue operativo en puntos estratégicos del territorio.

Detalló que los operativos conjuntos con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional han permitido resultados como el aseguramiento de más de un millón de litros de hidrocarburo, la recuperación de más de 55 millones de pesos en mercancía e hidrocarburo y la incautación de más de 165 mil dosis de drogas.

Libia Dennise refuerza seguridad en Irapuato, Guanajuato; entrega patrullas a corporaciones municipales. Foto: Especial.

“Hoy hemos dado el siguiente paso, blindar nuestra red de carreteras que son las arterias estatales por donde circula la vida, el trabajo y el esfuerzo de Guanajuato”, expresó Libia Dennise.

La gobernadora aprovechó para presentar el balance de resultados de CONFIA, y destacó que, con un enfoque de trabajo coordinado, basado en inteligencia y despliegue territorial, se ha comenzado a consolidar un nuevo escenario en materia de seguridad.

En Guanajuato se reporta una disminución del 58% en los homicidios dolosos; entre febrero y noviembre de 2025, este delito pasó de 12.7 a 5.30 diarios. Desde el inicio de la administración (septiembre 2024) a noviembre 2025, la reducción es del 43.6%.

La coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Paz, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) ha permitido la detención de 215 generadores de violencia; más de 8 mil sentencias contra criminales, y 1 mil 314 millones de pesos recuperados a favor de víctimas.

“Hoy dejamos claro que el compromiso con la seguridad no es negociable, que Guanajuato enfrenta desafíos sí, pero cuenta con algo más poderoso, que es la determinación de su gente y de su gobierno. Aquí no caminaremos con miedo, caminamos con propósito, seguimos adelante con mayor unidad, con mas estrategia sólida y certera de que cada esfuerzo cuenta”, concluyó García Muñoz Ledo.

