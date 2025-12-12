Más Información

Un hombre y una joven de 17 años, identificados como generadores de violencia y extorsionadores de comerciantes en distintos mercados de la , fueron detenidos por fuerzas estatales y federales.

Se trata de Braulio N., alias “El Lápiz” y una menor de 17 años, identificada como “La Pulga”, los cuales son vinculados por autoridades estatales con un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo y extorsión.

De acuerdo con un reporte oficial, fueron elementos de la Policía Estatal, Secretaría de Marina y del Ejército mexicano, quienes lograron la detención en la colonia 10 de Mayo de la capital poblana.

Además, les fueron asegurados más de 160 envoltorios con posible droga, 15 cartuchos útiles calibre 30 milímetros y dinero en efectivo.

Los informes relacionan a ambos con la comercialización de sustancias ilícitas y extorsiones en contra de comerciantes de los mercados Morelos, la Victoria, Jorge Murad y plaza comercial El Campanario.

Ante la detención, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado exhortó a la ciudadanía a que, en caso de reconocer a dichas personas como probables responsables de otros ilícitos, formalice la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

