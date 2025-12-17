Matamoros, Tamaulipas.- La organización Conibio Global lanzó una alerta ante el incremento de tortugas marinas muertas en Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas.

Jesús Elías Ibarra Rodríguez, titular de Conibio, informó que en lo que va del 2025 han muerto 500 ejemplares en su mayoría, tortugas verdes juveniles (Chelonia mydas), una especie catalogada en peligro de extinción.

Dijo que según los expertos, esto incrementa la gravedad del fenómeno y la urgencia de acciones de protección.

Por medio de redes sociales, Conibio destacó que el incremento reciente contrasta con los meses anteriores, cuando los hallazgos eran esporádicos, con uno o dos ejemplares por semana.

"Desde Conibio Global expresamos nuestra profunda preocupación y alarma ante el incremento inusual y grave de varamientos de tortugas marinas registrados en Playa Bagdad".

Alarmante muerte de tortugas (17/12/2025). Foto: Especial

Sin embargo, tan solo en la última semana, se han registrado 33 tortugas muertas, lo cual representa un incremento alarmante.

"Actualmente, hemos mantenido comunicación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), a través del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna Madre y Delta del Río Bravo. Asimismo, estaremos girando oficios de soporte a CONAPESCA, SEMAR y PROFEPA, solicitando su intervención inmediata para investigar y atender esta problemática".

Una de las principales hipótesis, dio a conocer Conibio sobre la muerte de las tortugas, es la pesca por enmaye, donde los ejemplares quedan atrapados accidentalmente en redes de pesca.

"Es indispensable que las autoridades federales competentes acudan al sitio, realicen monitoreos constantes y determinen la causa exacta de esta mortalidad masiva".

Es importante señalar que, al cierre de este 2025, el número de tortugas marinas muertas registradas en Playa Bagdad ya supera las 500, una cifra sin precedentes que exige acciones urgentes, coordinación interinstitucional y responsabilidad ambiental.

"Desde Conibio Global reiteramos nuestro compromiso con la conservación de las tortugas marinas y hacemos un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad para actuar de manera inmediata y evitar que esta situación continúe agravándose".

