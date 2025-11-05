Más Información
La Secretaría de Marina (Semar) informó que personal naval en Boca de Chila, Nayarit se realzó el rescate de 66 nidos de tortuga marina (golfina), recuperando seis mil 4 huevos y liberando 15 mil 712 crías de tortuga golfina y de tortuga Verde en inmediaciones de Playa Chila.
Esto representa un acumulado, del 7 de agosto al 31 de octubre de 661 nidos recuperados, correspondientes a 60 mil 889 huevos rescatados y la liberación de 23 mil 197 crías de ambas especies.
La Semar resaltó que estas acciones se realizan de manera permanente durante los recorridos de vigilancia, en los cuales se emplean elementos de seguridad, cuatrimotos y personal capacitado en la protección de mencionada especie marina, con el fin de proteger la fauna en las playas de anidación, evitar el saqueo de nidos y preservar las especies en peligro de extinción, como la tortuga golfina y tortuga verde.
Además, reiteró su compromiso de preservar el medio ambiente marino y proteger las especies en peligro de extinción.
