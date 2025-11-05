La Secretaría de Marina (Semar) informó que personal naval en Boca de Chila, Nayarit se realzó el rescate de 66 nidos de tortuga marina (golfina), recuperando seis mil 4 huevos y liberando 15 mil 712 crías de tortuga golfina y de tortuga Verde en inmediaciones de Playa Chila.

Esto representa un acumulado, del 7 de agosto al 31 de octubre de 661 nidos recuperados, correspondientes a 60 mil 889 huevos rescatados y la liberación de 23 mil 197 crías de ambas especies.

Lee también Impiden a fotógrafos realizar su trabajo en el Senado tras captar por segunda ocasión a Adán Augusto viendo noticias deportivas

La Semar resaltó que estas acciones se realizan de manera permanente durante los recorridos de vigilancia, en los cuales se emplean elementos de seguridad, cuatrimotos y personal capacitado en la protección de mencionada especie marina, con el fin de proteger la fauna en las playas de anidación, evitar el saqueo de nidos y preservar las especies en peligro de extinción, como la tortuga golfina y tortuga verde.

Además, reiteró su compromiso de preservar el medio ambiente marino y proteger las especies en peligro de extinción.

Lee también Senadores avalan reforma que permite a clientes cancelación inmediata de plataformas streaming; turnan al Ejecutivo

Personal naval en Boca de Chila, Nayarit se realzó el rescate de 66 nidos de tortuga marina golfina. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc