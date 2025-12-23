Vinculan a proceso a Rodolfo Ruiz, periodista poblano; lo acusan por operaciones con recursos de procedencia ilícita

El periodista poblano y director del portal de noticias e-consulta, Rodolfo Ruiz fue vinculado a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El caso del comunicador ha provocado airadas protestas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, entre ellas de Articulo 19, las cuales consideran una maniobra de presión en contra del periodista y su medio de comunicación.

El Juez de Control ratificó medidas cautelares contra el comunicador, como firma periódica ante la autoridad y prohibición para salir del país sin autorización de un juez.

Además, decretó un plazo de 45 días para la investigación complementaria, en contra de Rodolfo Ruiz.

Durante la audiencia, la defensa del comunicador aseguró que había falta de datos que acreditaran la comisión del delito y se habían opuesto a un plazo complementario para investigación, pues recordaron que la denuncia tenía cinco años sin que se pudiera acreditar un ilícito.

La investigación inició en 2020 a petición de la Secretaria de Finanzas del gobierno del morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, sin embargo fue durante este mes de diciembre cuando el comunicador comenzó a recibir citatorios del juez que lleva la causa.

La fiscalía lo señala de haberle pagado con supuestos recursos ilícitos a uno de sus abogados que lo defendió de las 28 denuncias penales y administrativas (que conformaron siete causas penales) que se le abrieron en su contra, de sus allegados y de sus empresas durante la administración de Barbosa.

En días previos, el periodista consideró que se trata de una venganza por las diferentes investigaciones sobre hechos de corrupción, una de ellas donde se documentó que tres funcionarios de la Fiscalía General del Estado estaban extorsionando a empresarios y fabricándoles presuntos delitos.

Se trató de servidores públicos adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia y a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, los cuales acabaron renunciando y se les inició una investigación.

Curiosamente -dijo el director de e-consulta-, es la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la que hoy le imputó el presunto delito; además recordó una serie de investigaciones periodísticas, entre ellas una donde se obligaba a burócratas estatales a difundir y reforzar los logros oficiales.

