Luego de la detención de Rafael León Segovia, reportero de nota roja en Coatzacoalcos, Veracruz, la organización Artículo 19 condenó la criminalización que enfrenta por su labor periodística y exigió a las autoridades de Veracruz erradicar toda práctica abusiva e intimidatoria que amenace el derecho humano de cualquier periodista a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, demandó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz actuar con imparcialidad e independencia e hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación para que garantice los derechos de León Segovia como imputado y a sostener el debido proceso, quien es acusado de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.

Aunado a ello, indicó que el caso se suma a otros recientes, como la vinculación a proceso del periodista Rodolfo Ruiz en Puebla, “lo que refuerza la preocupación por el uso del derecho penal como mecanismo de intimidación”.

Además, señaló que casos como éste generan un efecto inhibidor para el periodismo, especialmente en contextos de suma violencia y donde operan redes de macrocriminalidad.

Añadió que el uso del sistema penal como represalia por la labor que desarrollan las personas periodistas es un abuso y no tiene cabida en una democracia.

