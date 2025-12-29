Pelícanos y cigüeñas también visitan Lago de Texcoco; el parque es hermoso, dice Sheinbaum

Texcoco, Méx.— A lo largo de los últimos años, al lago de Texcoco no sólo han llegado flamencos, sino una decena de aves poco comunes para la zona, como pelícanos blancos, cigüeñas, gaviotas y garzas.

Consultado por EL UNIVERSAL, el Parque Ecológico Lago de Texcoco detalló que a esta Área Natural Protegida de más de 14 mil hectáreas también han llegado diversos tipos de patos, como pato chalcuán y pato boludo menor.

El pasado viernes, El Gran Diario de México reveló que en un hecho poco común, un grupo de tres flamencos llegó al Parque Ecológico Lago de Texcoco conviviendo con miles de aves migratorias y residentes. Funcionarios del Parque Ecológico Lago de Texcoco detallaron que entre las aves cuya presencia no es frecuente se encuentran ejemplares de la cigüeña americana (Mycteria americana), pelícano blanco americano (Pelecanus erythrorhynchos), avetoro norteño (Botaurus lentiginosus), garza nocturna corona clara (Nyctanassa violacea), gaviota pico anillado (Larus delawarensis) y pato chalcuán (Mareca americana).

La presidenta Claudia Sheinbaum en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, en el Estado de México, que consta de 14 mil hectáreas.

También se han observado urraca cara negra (Calocitta colliei), pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica), pato boludo menor (Aythya affinis), zambullidor menor (Tachybaptus dominicus) y gaviota Cola Hendida (Xema sabini).

“En lugar de un aeropuerto, hay un parque”

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó ayer en sus redes sociales que el Parque Ecológico Lago de Texcoco es hoy un Área Natural Protegida de 14 mil hectáreas, y no “un aeropuerto inviable” y que se iba a hundir.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se buscó construir en los terrenos del lago de Texcoco el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual fue cancelado tras una consulta popular durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Mandataria invitó a la población mexicana a conocer las actividades deportivas que se llevan a cabo en el Parque Ecológico Lago de Texcoco.

“Los invito a conocer las actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que hoy es Área Natural Protegida de 14 mil hectáreas, no un aeropuerto inviable”, dijo.

En el video de su recorrido por las instalaciones del parque, en compañía de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, la presidenta Sheinbaum aseguró que en vez de construir un aeropuerto “que se va hundir”, se decidió hacer un parque ecológico con espacios para el deporte y la recreación.

“En donde iba a haber un aeropuerto, ahora hay un parque hermosísimo (…) En vez de haber cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aquí haber construido un aeropuerto que se iba a hundir, que iba a tener muchísimos problemas, ahora es un hermosísimo parque que ayuda mucho a todos los habitantes del oriente del Estado de México y a los de la Ciudad de México.

“¡Viva la transformación, y este hermosísimo lugar de recuperación de un espacio ambiental para el bienestar de todas y todos los mexicanos!”, enfatizó la Presidenta.