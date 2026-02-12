En el marco de la organización de la Copa FIFA 2026 de junio próximo, en nuestro país se explora cómo atender la seguridad de las personas de las poblaciones LGBT+ usuarias de aplicaciones de citas.

De acuerdo con Grindr, la seguridad de las personas usuarias de su aplicación es una de las principales prioridades: “Cada función de la plataforma está diseñada para apoyar decisiones informadas, proteger la privacidad y fomentar conexiones más seguras en la vida real”.

A comparación de los Juegos Olímpicos de Invierno que acaban de comenzar, la app explicó que la Copa Mundial, organizada por México, Estados Unidos y Canadá, cuenta con una estructura distinta, con selecciones distribuidas en varias ciudades y alojadas principalmente en hoteles, en lugar de una única villa común.

“Aun así, si la FIFA o los organizadores locales identificaran espacios con una alta concentración de atletas y consideraran útil una colaboración en iniciativas de seguridad, Grindr estaría abierta a explorar formas de apoyo alineadas con ese contexto”, dijo a este medio.

Como parte de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán-Cortina, Grindr trabajó medidas adicionales de seguridad y privacidad para ayudar a que las personas diarias se conecten con confianza, mientras se protege a los atletas LGBTQ+.

En este evento deportivo de invierno, la app implementó protecciones adicionales, basándose en lo que funcionó en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 en Beijing y los Juegos Olímpicos de Verano 2024 en París.

Grindr explicó que las principales medidas de seguridad y privacidad incluyen explore y roam desactivados dentro de las Villas Olímpicas, para que usuarios fuera de los recintos no puedan explorar esas ubicaciones.

También visibilidad de distancia desactivada por defecto, con la opción de compartir una distancia aproximada si el usuario lo desea; mensajes temporales ilimitados y la posibilidad de anular el envío de mensajes, disponibles para todos los usuarios; videos privados desactivados en ubicaciones olímpicas oficiales; capturas de pantalla deshabilitadas para fotos de perfil y chats (función estándar); y solo anuncios de servicio público.

Además, recordatorios periódicos de seguridad dentro de la app con enlaces a apoyo y recursos

AJ Balance, director de balance de Grindr, apuntó que los Juegos Olímpicos traen una visibilidad elevada, “lo que puede generar riesgos reales para la seguridad de los atletas LGBTQ+”.

“Especialmente para quienes no han hecho pública su orientación o identidad, o provienen de países donde ser LGBTQ+ es ilegal o peligroso. Estos cambios temporales buscan reducir ese riesgo y dar a los usuarios mayor control sobre su privacidad, manteniendo la app disponible”, apuntó.

mahc