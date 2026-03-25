La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la relación entre Estados Unidos y México en materia hídrica continúa, especialmente con la implementación del Tratado de Aguas de 1944, que establece la asignación de las aguas de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 25 de marzo, se le expuso que el senador republicano por Texas, John Cornyn exigió que en las negociaciones del T-MEC se tratara la deuda de agua de México con Estados Unidos.

“Pues si hay acuerdo, a lo mejor no esté enterado el senador. Hay un acuerdo, el Tratado del 44 establece periodos de 5 años para poder entregar una cierta cantidad de metros cúbicos de agua del Bravo y ellos entregar del Colorado en el oeste. En los últimos 5 años México no pudo entregar la cantidad de agua, no porque no quisiera, sino porque fueron años de mucha sequía”, respondió la mandataria.

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Explicó que se firmó un anexo para que el agua se entregara en el siguiente periodo de 5 años, tomando en consideración el agua que existe para no afectar el consumo humano en México o al sector agrícola. Sheinbaum Pardo indicó que debido a la sequía, se entregaron apoyos a agricultores de Coahuila.

“En este momento se está discutiendo si se entregan en una semana o se entregan las siguientes dos semanas, cuestiones de este tipo que ya realmente son menores. Pero hay un acuerdo para la entrega de agua, nos ayuda mucho el canciller y Roberto Velasco, hay un área especial que tiene que ver con esto, que es CILA, se llama, Comisión Internacional de Límites y Aguas, hay una compañera ahí muy especializada, CONAGUA nos ayuda”, afirmó.

Mencionó que mantiene contacto y “trabaja bien” con gobernadores de entidades fronterizas, como Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. Y los acuerdos que faltan por alcanzar son menores, respecto al tratado entre ambos países.

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