Más Información
Sheinbaum destaca acuerdo con Cuba y permanencia de médicos en México; seguirá envío de ayuda humanitaria
Trump "desatará el infierno" si Irán hace un "cálculo equivocado", dice la Casa Blanca; "el presidente no fanfarronea"
"La Regeneración", el diario feminista para el que Morena destina 195 millones de pesos; reporta gasto en 47 números, solo realiza 34
Comisión del Senado avala ingreso a México de 35 militares de EU; alistan capacitación rumbo al Mundial 2026
Ataques en escuelas de México: recuento de los casos que han marcado al país; violencia que alarma a las aulas
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la relación entre Estados Unidos y México en materia hídrica continúa, especialmente con la implementación del Tratado de Aguas de 1944, que establece la asignación de las aguas de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo.
Durante la conferencia matutina de este miércoles 25 de marzo, se le expuso que el senador republicano por Texas, John Cornyn exigió que en las negociaciones del T-MEC se tratara la deuda de agua de México con Estados Unidos.
“Pues si hay acuerdo, a lo mejor no esté enterado el senador. Hay un acuerdo, el Tratado del 44 establece periodos de 5 años para poder entregar una cierta cantidad de metros cúbicos de agua del Bravo y ellos entregar del Colorado en el oeste. En los últimos 5 años México no pudo entregar la cantidad de agua, no porque no quisiera, sino porque fueron años de mucha sequía”, respondió la mandataria.
Lee también Ley de Aguas permite acabar con privilegios, destaca Sheinbaum; Conagua va por erradicar el mercado negro hídrico
Explicó que se firmó un anexo para que el agua se entregara en el siguiente periodo de 5 años, tomando en consideración el agua que existe para no afectar el consumo humano en México o al sector agrícola. Sheinbaum Pardo indicó que debido a la sequía, se entregaron apoyos a agricultores de Coahuila.
“En este momento se está discutiendo si se entregan en una semana o se entregan las siguientes dos semanas, cuestiones de este tipo que ya realmente son menores. Pero hay un acuerdo para la entrega de agua, nos ayuda mucho el canciller y Roberto Velasco, hay un área especial que tiene que ver con esto, que es CILA, se llama, Comisión Internacional de Límites y Aguas, hay una compañera ahí muy especializada, CONAGUA nos ayuda”, afirmó.
Mencionó que mantiene contacto y “trabaja bien” con gobernadores de entidades fronterizas, como Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. Y los acuerdos que faltan por alcanzar son menores, respecto al tratado entre ambos países.
Sheinbaum responde a críticas de Colosio Riojas sobre caso Colosio; “no es un asunto de indulto de una Presidenta”, afirma
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]