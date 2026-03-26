La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó acerca de la falsificación de los medicamentos Tagrisso y Ozempic, además del robo de medicinas a dos empresas.

A través de su cuentas de redes sociales, dicha dependencia, encabezada por Armida Zúñiga Estrada, emitió cinco alertas:

Dos para Tagrisso (en tabletas) y Ozempic (inyectable) a causa de falsificación, otras dos para Accord Farma S.A. de C.V. y Laboratorios Ruseek S. de R.L. de C.V. debido a hurto de mercancía, y la última para DINA Distribuidora Naturista por comercialización de estos bienes.

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De acuerdo con la Cofepris, los productos con alerta sanitaria representan un riesgo a la salud de la población y necesitan de la ejecución de medidas de control de carácter sanitario.

La misma es aplicada a alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, insumos médicos, medicamentos, publicidad engañosa, servicios de salud suplementos alimenticios, entre otros productos.

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de Estados Unidos informó que el Tagrisso es empleado para tratar algunas clases de cáncer de pulmón, mientras que el OZEMPIC es usado para la diabetes.

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