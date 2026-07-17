Metrópoli | 17-07-26 | 14:42 |

Coyotepec, Méx.- Un vagón de un se descarriló en la comunidad de La Planada, hecho que no dejó personas lesionadas, informó la presidenta municipal .

El hecho se registró la mañana de este viernes, a la altura del kilómetro 40+300 de la vía férrea, localizada a un costado de donde se efectúan las obras del .

Luna Cruz precisó que no hubo afectaciones a la circulación vehicular por el incidente registrado alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando un vagón presentó una falla mecánica que provocó que el eje delantero se saliera de la vía férrea.

El hecho se registró la mañana de este viernes, a la altura del kilómetro 40+300 de la vía férrea. Foto: Especial
El hecho se registró la mañana de este viernes, a la altura del kilómetro 40+300 de la vía férrea. Foto: Especial

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“Tras el reporte, cuerpos de emergencia y personal competente acudieron al lugar para realizar las labores de inspección y asegurar la zona, confirmando que el percance no representó riesgo para la población ni generó daños a terceros”, agregó la alcaldesa.

Además, la presidenta municipal de Coyotepec señaló que las maniobras para el retiro del vagón y la revisión de las vías se desarrollarán conforme a los protocolos establecidos.

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vr/cr

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