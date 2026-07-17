Coyotepec, Méx.- Un vagón de un tren de carga se descarriló en la comunidad de La Planada, hecho que no dejó personas lesionadas, informó la presidenta municipal Marisol Luna Cruz.

El hecho se registró la mañana de este viernes, a la altura del kilómetro 40+300 de la vía férrea, localizada a un costado de donde se efectúan las obras del Tren México-Querétaro.

Luna Cruz precisó que no hubo afectaciones a la circulación vehicular por el incidente registrado alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando un vagón presentó una falla mecánica que provocó que el eje delantero se saliera de la vía férrea.

El hecho se registró la mañana de este viernes, a la altura del kilómetro 40+300 de la vía férrea. Foto: Especial

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“Tras el reporte, cuerpos de emergencia y personal competente acudieron al lugar para realizar las labores de inspección y asegurar la zona, confirmando que el percance no representó riesgo para la población ni generó daños a terceros”, agregó la alcaldesa.

Además, la presidenta municipal de Coyotepec señaló que las maniobras para el retiro del vagón y la revisión de las vías se desarrollarán conforme a los protocolos establecidos.

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