Un perrito que fue encontrado en la calle y estaba bajo custodia de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) fue devuelto a su dueño, luego de ver en noticieros que estaba en adopción.

La SSC informó que durante el segundo día de la jornada de adopciones que se lleva a cabo en la Glorieta de los Insurgentes, un ciudadano llegó a reclamar a Haaland, como fue nombrado el lomito rescatado.

El joven dijo que su mascota se perdió hace meses y cuyo nombre real es Bigotes.

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El personal de la BVA entregó al perrito a su dueño.

La SSC lleva a cabo una jornada de adopción de perros y gatos en la Glorieta de los Insurgentes.

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