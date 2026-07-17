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Un perrito que fue encontrado en la calle y estaba bajo custodia de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) fue devuelto a su dueño, luego de ver en noticieros que estaba en adopción.
La SSC informó que durante el segundo día de la jornada de adopciones que se lleva a cabo en la Glorieta de los Insurgentes, un ciudadano llegó a reclamar a Haaland, como fue nombrado el lomito rescatado.
El joven dijo que su mascota se perdió hace meses y cuyo nombre real es Bigotes.
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El personal de la BVA entregó al perrito a su dueño.
La SSC lleva a cabo una jornada de adopción de perros y gatos en la Glorieta de los Insurgentes.
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