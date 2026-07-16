Ni siquiera interpretar a uno de los superhéroes más populares del mundo evitó que Tom Holland pasara desapercibido para Erling Haaland.

Hace un tiempo, el actor británico contó en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" que vivió un momento incómodo con el delantero del Manchester City, luego de intentar contactarlo para invitarlo a cenar tras coincidir con él en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1: pues nunca recibió una respuesta.

"Ese es precisamente el tipo de experiencia que te hace ser humilde y que es importante para los actores", bromeó Holland al recordar la anécdota.

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Tiempo después, la historia se completó con la versión del futbolista. En una entrevista para el programa "A-laget", el noruego confesó que nunca le regresó el mensaje porque simplemente no sabía quién era el intérprete de "Spider-Man".

Ahora, tras la eliminación de Noruega del Mundial, Haaland no solo parece tener más "tiempo libre", sino que también está dispuesto a hacer las paces. El delantero reaccionó a un video compartido por el programa de Jimmy Fallon en redes sociales, en el que se retomaba la historia de Holland.

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"Acepto la invitación a cenar de @tomholland2013. Un poco tarde. ¡Solo dime el lugar!", escribió.

Foto: Instagram.

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Por ahora, el actor no ha respondido públicamente a la propuesta, aunque el intercambio despertó la expectativa de que ambos finalmente puedan concretar el encuentro.

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Pese al desaire, Holland nunca ocultó la admiración que siente por el goleador ,una de las figuras más mediáticas del futbol en los últimos años, tanto por su desempeño en la cancha como por su personalidad.

El actor incluso lo describió como "increíble" y "una leyenda absoluta".

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