Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre de 45 años señalado como el probable responsable de lesionar con disparos de arma de fuego a otro hombre, en calles de la colonia Pueblo Santa Catarina, en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con la SSC, la agresión ocurrió en el cruce de las calles Papantla y Santa Catarina, donde un hombre de 47 años relató que caminaba por la zona cuando observó a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas. Presuntamente, una de ellas comenzó a agredirlo verbal y físicamente y, al intentar defenderse, le disparó en varias ocasiones.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado, quien presentaba un impacto de bala en el abdomen, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

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Tras una revisión preventiva, los policías aseguraron al presunto agresor un arma de fuego corta, tres cartuchos útiles y dos casquillos percutidos. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

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