El gobierno estatal mexiquense anunció la entrega de 155 toneladas de papel y carbón que utilizará la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para la elaboración de libros y de materiales educativos.

El Edomex se ha colocado como una de las entidades con mayor aportación nacional de la campaña "Recicla para Leer", informó Mónica Chávez Durán, Oficial Mayor del Gobierno mexiquense, en la firma del convenio, mediante el cual se formalizó la entrega del material proveniente de bajas documentales autorizadas de distintas dependencias estatales.

La servidora pública explicó que esta acción permite transformar materiales que concluyeron su ciclo administrativo en insumos que tendrán un impacto directo en la educación de niñas, niños y jóvenes.

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Este esfuerzo permitió reunir más de 82 toneladas de papel y cartón y, con las aportaciones subsecuentes durante el resto del año, alcanzaremos un total de 155 toneladas”, expresó.

El reciclaje de este material también representa beneficios ambientales, pues permitirá preservar 7.75 millones de litros de agua, evitar la tala de 2 mil 325 árboles y ahorrar más de un millón 178 mil kilowatts-hora de energía eléctrica, agregó.

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A su vez, Victoria Guillén Álvarez, directora general de la Conaliteg, elogió la participación del Estado de México, la cual fortalece una estrategia nacional que busca aprovechar el papel en desuso y reincorporarlo a un nuevo proceso productivo para la elaboración de libros de texto gratuitos.

En su momento, Alhely R. Arronis, titular de la Secretaría de Medio Ambiente mexiquense, consideró que el reciclaje de papel contribuye a reducir la presión sobre los recursos naturales, al disminuir el consumo de agua y energía respecto a la producción de papel nuevo.

La acción forma parte de la estrategia impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena), quien autorizó, mediante la Gaceta del Gobierno, la donación del papel y cartón generado por bajas documentales para su transformación en materiales educativos.

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