Elsa Aguirre se fue tranquila y en paz, así lo revelaron los familiares de la actriz de la Época de Oro del cine mexicano, quien murió a los 95 años en su casa de Morelos; Elsa le dejó una última encomienda a su ahijado, el cantautor Hassim Estrada, un último deseo.

La actriz solo tuvo un hijo, el cual murió a los 30 años en un accidente automovilístico, esa pena la mantuvo en el retiro un par de años, pero después volvió para cerrar su carrera y retirarse a descansar.

Elsa cuidó su cuerpo y su mente con un estilo de vida saludable que incluyó el yoga y ser vegetariana; meses antes de su fallecimiento, en varios videos que compartió a través de su cuenta de Facebook, la actriz recordó sus tiempos de gloria y se despidió de sus fans.

Eran recurrentes sus comentarios sobre que se encontraba en el último tramo de su vida, pero no hablaba de ello con pesar, al contrario, lo hacía con tranquilidad y plenitud.

Según Televisa Espectáculos, Elsa encomendó a su ahijado Hassim Estrada que sus cenizas fueran depositadas en un lugar específico.

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“Mi última voluntad es que cuando me muera, ahí debo estar para que me incineren. Que Hassim se lleve las cenizas y las deje en algún lugar alto, donde estemos más separados de la materia”, fueron las palabras de Aguirre en 2025.

Las ultimas fotos que la actriz Elsa Aguirre publicó en su cuenta de Facebook.

En redes Hassim se despidió de su madrina con un mensaje cariñoso que acompañó con unas fotografías.

"Te abrazo como siempre, madrina. Me quedo con cada uno de los momentos tan bellos que tuve la dicha de vivir a tu lado. Gracias por tu cariño, tus consejos y por formar parte de mi vida.Dale un abrazo al tío Hugo, al abuelo y a Carlotita. Estoy seguro de que algún día volveremos a encontrarnos.Descansa en paz. Siempre vivirás en mi corazón", se lee.

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Nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, en el norte de México, Elsa Irma Aguirre Juárez desarrolló una carrera cinematográfica que la convirtió en una de las grandes estrellas del cine mexicano durante las décadas de 1940 y 1950.

Entre las películas más recordadas de su filmografía figuran "Lluvia roja" (1950), con Jorge Negrete; "La mujer que yo amé" (1950), con Agustín Lara, y "Cuidado con el amor" (1954) con Pedro Infante, títulos que consolidaron su presencia dentro de una generación de intérpretes que marcaron una de las etapas más prolíficas de la industria cinematográfica mexicana.

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