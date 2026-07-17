En América, “el escudo no juega por sí solo”. La urgencia por conseguir títulos persigue a la institución azulcrema, más aún porque la época del tricampeonato en el futbol mexicano quedó atrás.

Para Ramón Juárez, la plantilla americanista puede jugar competitivamente en el torneo Apertura 2026, pese a que todavía no se han integrado refuerzos para el proyecto deportivo de Guillermo Almada.

“Es un equipo fuerte” que busca reconectar tanto con la Liga MX y la Leagues Cup.

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"La realidad es que sí: estamos muy conscientes de que la etapa del tricampeonato quedó atrás. Tenemos que volver a buscar la siguiente estrella para la institución. Empezar a marcar una nueva historia. Y tenemos que ganar la Liga", aseveró el canterano azulcrema en conferencia de prensa.

🦅 “La etapa del tricampeonato quedó atrás”.



En América saben que, este semestre, deberán conectar tanto con la Liga MX, como con la Leagues Cup.



👉 De acuerdo a Ramón Juárez, el equipo azulcrema está muy consciente de que deben volver a ganar campeonatos. pic.twitter.com/EbhXCf0PJG — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 17, 2026

El primer reto de las Águilas del América será en el estadio Corregidora, donde enfrentarán a los Gallos Blancos de Querétaro para dejar atrás la amarga eliminación que sufrieron ante Pumas en los cuartos de final del Clausura 2026.

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“El escudo no juega por sí solo, más aún por la grandeza del club. Lo sabemos todos. En lo personal, siento que tenemos un plantel que realmente puede competir sin ninguna duda, pero tampoco es una mentira que será reforzada la plantilla. Se esperan todavía un par de incorporaciones. Creo que con el regreso de los seleccionados, además de la gente que pueda sumarse, será más que suficiente en el plantel para competir tanto en la Liga MX, como en la Leagues Cup”, sentenció el futbolista.

Si bien aún esperan refuerzos, desde el seno azulcrema saben que esto no es un pretexto para decaer en el torneo: deben de defender la grandeza del escudo.

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“Eso lo transmite el profesor Almada. Que, seamos los que seamos, no es una excusa si no se dan los resultados. En lo personal, creo que será un plantel muy fuerte”, concluyó Ramón Juárez.

Será este sábado, 18 de julio, cuando inicie el camino del América en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.