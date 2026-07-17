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Luego casi dos meses de ausencia, desde que se disputó la final del Clausura 2026 entre los Pumas y el Cruz Azul, el futbol mexicano está de regreso.
Este jueves 16 de julio, comenzó el Apertura 2026 con dos partidos que tuvieron muchos goles.
En el juego inaugural del primer torneo de la Temporada 2026-27, el Necaxa venció (2-1) al Atlante, que regresó a la Primera División.
Los Rayos sumaron sus primeros tres puntos en el semestre y provocaron que los Potros de Hierro no tuvieran una vuelta como esperaban.
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En el segundo, el Tijuana superó (3-1) a los Tigres en el estadio Caliente y obtuvo su primera victoria de la mano de Mourad El Ghezouan.
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Ahora, llegó el momento de que seis equipos de la Liga MX se presenten en el Apertura 2026.
Atlas, Atlético San Luis, Cruz Azul, FC Juárez, León y Puebla hacen su presentación en el nuevo torneo.
Dichos clubes, tratarán de obtener un triunfo para arrancar con el pie derecho este semestre.
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Cabe resaltar que los tres partidos de este viernes 17 de julio serán transmitidos en nuestro país; sin embargo, sólo uno pasará por televisión abierta.
Además, dos juegos se disputarán a la misma hora, que serán los dos primeros del día.
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Horarios y canales para VER EN VIVO HOY los partidos del Apertura 2026
- León vs Atlas
- Fecha: Viernes 17 de julio
- Hora: 19:00
- Estadio: León
- Transmisión: FOX/FOX One
- Atlético San Luis vs Cruz Azul
- Fecha: Viernes 17 de julio
- Hora: 19:00
- Estadio: Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN/Disney+ Premium/ViX Premium
- FC Juárez vs Puebla
- Fecha: Viernes 17 de julio
- Hora: 21:00
- Estadio: Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One
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