El Motorola Moto Edge 70 se encuentra disponible en Amazon México en tan solo $7,999.00, gracias a un descuento del 27%, convirtiéndose en una de las opciones más atractivas dentro de la gama media-premium.

Este smartphone destaca por ofrecer un equilibrio entre potencia, diseño y autonomía, ideal para quienes buscan un dispositivo capaz de responder a las exigencias del trabajo, el entretenimiento y la creación de contenido. Además de contar con unos audífonos inalámbricos de regalo con los que refuerza la oferta.

¿Qué ofrece el Motorola Moto Edge 70?

El Moto Edge 70 está diseñado para brindar una experiencia fluida tanto en el uso diario como en tareas más demandantes. Dependiendo de la versión disponible en Amazon México, estas son algunas de sus características principales:

Pantalla OLED de alta resolución con tasa de actualización de hasta 120 Hz para una navegación más fluida.

Procesador de última generación que ofrece un buen desempeño en aplicaciones, videojuegos y multitarea.

Memoria RAM que permite ejecutar varias aplicaciones simultáneamente.

Almacenamiento interno amplio para guardar fotos, videos, documentos y aplicaciones.

Sistema de cámaras de alta resolución con funciones de inteligencia artificial para mejorar las fotografías.

Cámara frontal ideal para selfies y videollamadas con buena calidad.

Batería de larga duración con carga rápida para pasar menos tiempo conectado al cargador.

Conectividad 5G para navegar, descargar archivos y disfrutar de streaming a mayor velocidad.

Sistema operativo Android con funciones de seguridad y personalización.

Un smartphone para productividad y entretenimiento

El Motorola Moto Edge 70 está pensado para quienes utilizan su teléfono como herramienta de trabajo y centro de entretenimiento. Su pantalla ofrece una experiencia inmersiva para ver películas, series o videos en plataformas de streaming, mientras que su procesador permite ejecutar juegos y aplicaciones con fluidez.

Además, su sistema de cámaras facilita capturar imágenes con buen nivel de detalle tanto de día como en condiciones de poca luz, lo que resulta ideal para compartir contenido en redes sociales o conservar recuerdos importantes.