La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó "entreguista, vendepatrias" al expresidente Felipe Calderón Hinojosa por haber declarado en Estados Unidos que “el proceso de demolición” del Poder Judicial ocurrió “frente a las narices” de Ken Salazar, entonces embajador de Estados Unidos en México, y no haya hecho nada para evitar que pasara.

"Fíjense la gravedad de lo que dice un expresidente yo siempre le pongo el apellido `espurio´, porque llegó con un fraude electoral al Gobierno. Es indignante, no tiene otra palabra. O sea, va a Estados Unidos le preguntan `¿qué opina de la política exterior? Y dice: `Imagínense, cómo es posible que la reforma al Poder Judicial haya pasado por las narices del embajador estadounidense y no haya hecho nada´.

Calderón, expresidente espurio de México, va a Estados Unidos a decirles que el embajador de Estados Unidos debería de haber intervenido en México para que no pasara la reforma al Poder Judicial. O sea, aparte de espurio, ¿Cómo le ponemos? Entreguista, vendepatria", dijo.

Ayer, el expresidente panista de México durante 2006 a 2012, Felipe Calderón Hinojosa, afirmó que “el proceso de demolición” del Poder Judicial ocurrió “frente a las narices” de Ken Salazar, entonces embajador de Estados Unidos en México.

En una conferencia titulada “El Estado de Democracia en América” en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., Estados Unidos, el exmandatario federal aclaró que no se refiere al diplomático actual, Ronald Johnson, sino a su antecesor.

“No sé si el embajador (Ken Salazar) no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo o simplemente lo ignoró, lo que sería terrible”, dijo

