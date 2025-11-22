Más Información

Líderes del Congreso, los beneficiados de ser plurinominales

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Ferrocarril del Istmo tendrá un solo paso de fauna en 133 km

Acusan a escoltas de Manzo de participar en el homicidio

Salen del mercado laboral 476 mil de la Generación Z

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

Reforma electoral arriesga la pluralidad y favorece a cúpulas: expertos

Paga la CDMX 23.6 mdp por daños a automóviles

Marcha Generación Z en CDMX: Vinculan a proceso a cinco personas más; las acusan de lesiones y robo

Al menos 18 personas, entre ellas dos mujeres y dos niños, murieron y varias decenas resultaron heridas en distintos ataques israelíes sobre la durante la tarde de este sábado, informaron fuentes sanitarias, después de que el Ejército de lanzara una oleada de bombardeos a lo largo del enclave.

"Hoy, un armado cruzó la línea amarilla y disparó contra las fuerzas de las FDI desplegadas en el sur de la Franja de Gaza. En respuesta, las FDI comenzaron a atacar objetivos de la organización terrorista Hamas en toda la Franja de Gaza", informó el Ejército en un comunicado, que especifica que ningún soldado resultó herido.

