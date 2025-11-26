El alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado, solicitó un aumento presupuestal de 14% para alcanzar en 2026 dos mil 448 millones de pesos.

Durante una mesa de trabajo con diputados locales en materia presupuestal, detalló que se ha ejercido el 79.36% del presupuesto de 2025, que fue de 2 mil 196 millones de pesos, y que su proyección al finalizar el año es llegar al 99.2%.

Con este aumento presupuestal para el próximo año, la alcaldía busca construir la Casa del Trabajador y oficinas de servicios públicos, rehabilitación de centros deportivos, albercas, y de la Casa Popular, y continuar con la construcción de muros de contención para evitar evacuaciones por las lluvias.

“Estamos pidiendo un 6% adicional sólo para el tema de atención a emergencias, nos referimos a la construcción de muros de contención, continuar con nuestro programa de equipamiento, terminar la actualización del Atlas de Riesgo de la alcaldía y para contratar y ampliar nuestra capacidad de personal para la atención de emergencias”, sostuvo.

Informó que atendieron 956 afectaciones en los hogares por las lluvias durante este año, y que hubo una afectación de 70 millones de pesos en los espacios públicos debido a las fuertes precipitaciones pluviales que se presentaron.

En este sentido, comentó que invirtieron 18 millones de pesos para reparar socavones y 58 millones de pesos para la construcción de muros de contención, y que han atendido más de mil 800 baches. Precisó que durante los primeros meses del año y los últimos deben enfocarse en la construcción de estos muros, pues durante la temporada de lluvias es imposible.

Fernando Mercado destacó que hay una reducción de 22% en la incidencia delictiva. “Esto nos dice que vamos en la dirección correcta, que la inversión en seguridad pública está dando resultados, que el modelo de coordinación que nos ha propuesto siempre la presidenta Claudia Sheinbaum da resultados”.

Asimismo, apuntó que la mayor parte de la obra pública se está priorizando en 15 colonias, en donde se realizan pasos seguros, andadores y pavimentaciones. Presumió que hay una mayor recaudación de autogenerados, y comparó lo hecho en la administración anterior, con la actual.

“Cuando existe voluntad, cuando no se roban el dinero y cuando existe una estrategia y combate a la corrupción, nos alcanza mucho más con mucho menos”, sostuvo.

Durante la intervención final del alcalde, la diputada Valentina Batres lo interrumpió para decir que había mucho ruido en el exterior, que era provocado por simpatizantes del edil de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. “Me parece una terrible ofensa que hayan dispuesto su sonido aquí justo donde estamos realizando las comparecencias”.

Lo anterior provocó un intercambio de palabras entre el panista Raúl Torres y Batres, lo que originó que el legislador blanquiazul abandonara la mesa de trabajo.

