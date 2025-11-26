Una discusión entre policías dentro de un Sam’s Club termina con dos elementos lesionados por arma blanca en la alcaldía Álvaro Obregón

La noche de este martes, dos elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) resultaron lesionados por arma blanca tras una riña ocurrida al interior de un centro comercial ubicado en San Jerónimo 630, en la colonia Jardines del Pedregal.

De acuerdo con los primeros reportes, personal del sector fue alertado sobre un incidente dentro de la tienda Sam’s Club, donde localizaron a una policía que presentaba una herida en el cuello. La agente relató que momentos antes sostuvo una discusión con su jefe de turno, quien presuntamente la agredió con un arma blanca.

Paramédicos valoraron a la oficial y diagnosticaron una lesión en la región del cuello con compromiso vascular, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital Álvaro Obregón.

Minutos después, metros más adelante del lugar del ataque, uniformados ubicaron al presunto agresor. Según el reporte, al percatarse de la presencia policial, el agente se autolesionó cortándose en las muñecas y en el cuello. Personal de emergencias lo atendió y determinó que presentaba heridas cortantes en el lado izquierdo del cuello y la muñeca, por lo que también fue trasladado al mismo hospital.

La Agencia del Ministerio Público AOB-4 tomó conocimiento de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades.

