Ecatepec, Méx.-Policías de Ecatepec apoyaron en la localización de dos hermanos adolescentes, de 13 y 15 años de edad, que fueron víctimas de “llamadas cruzadas”, al igual que sus padres; los menores fueron reintegrados a su núcleo familiar sanos y salvos.

Los casos de ese tipo de prácticas ilegales en las que las víctimas directas son menores de edad continúan en Ecatepec, pues en las últimas semanas se han contabilizado en total 21, según el gobierno local.

La noche del viernes 21 de noviembre, una mujer pidió ayuda a la policía municipal, pues en su domicilio de San Pedro Xalostoc no estaban su hija de 13 años y su hijo de 15 años, además de que un sujeto le llamó telefónicamente y le dijo que la adolescente estaba secuestrada y tenía que depositar 5 mil pesos para liberarla.

La mujer depositó esa cantidad en una tienda Elektra, a nombre de Paola Ortiz Espinoza, y posteriormente pidió ayuda a la policía de Ecatepec, por lo que intervino personal de Prevención del Delito y de la Célula de Búsqueda de Personas, además de que elementos del Sector 17 iniciaron la búsqueda y localizaron a la menor en la colonia La Mesa.

La adolescente narró que al estar en su domicilio, recibió una llamada telefónica y le dijeron que su mamá estaba detenida, por lo que si quería ayudar saliera de la casa y le dio el número telefónico de su hermano, pues a él le darían información al respecto.

Policías de Ecatepec apoyaron en la localización de dos hermanos adolescentes.

El padre de los adolescentes igualmente recibió una llamada telefónica, donde le dijeron que tenían secuestrado al menor de 15 años y le pidieron 15 mil pesos por liberarlo, aunque el hombre pidió ayuda a la policía.

Autoridades de Ecatepec solicitaron la geolocalización del número telefónico del adolescente, que lo ubicó arrojó en Plaza Churubusco, por lo que pidieron ayuda a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, sin que lograran localizarlo; el joven llegó por sí mismo a su domicilio a las 00:30 horas de hoy.

El adolescente mencionó que a las 14:00 horas de ayer recibió una llamada telefónica y le dijeron que tenían a su mamá secuestrada, por lo que le dieron indicaciones; refirió que en algún momento cruzó palabra con su madre, quien le dijo que toda iba a estar bien y obedeciera. El menor deambuló varias horas en la Ciudad de México.

Ambos adolescentes fueron reintegrados sanos y salvos con su familia por elementos de Prevención del Delito de la policía municipal.

El director de Prevención del Delito de Ecatepec, Edmundo Esquivel, dijo que es importante que los padres de familia hablen con los menores, para que no contesten llamadas de números desconocidos, no den datos personales, siempre validen información antes de ponerse en riesgo, contar con un plan familiar de seguridad y si hay una circunstancia de riesgo siempre advertir a la autoridad municipal a través del número de emergencias al 5551167428 del centro de mando.

