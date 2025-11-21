Ecatepec, Méx.-Para resguardar a los miles de compradores que acudirán a los mercados por temporada decembrina, autoridades municipales de Ecatepec, en estrecha coordinación con el Estado y la Federación, pusieron en marcha el operativo Tianguis Navideño, que permanecerá activo del 20 de noviembre al 6 de enero en 75 puntos de venta de la localidad.

A lo largo del territorio serán desplegados cerca de mil elementos de la policía municipal y estatal, así como de la Marina, Defensa y Guardia Nacional, quienes realizarán patrullajes continuos en zonas de alta afluencia.

El objetivo es prevenir robos, incidentes violentos y garantizar la movilidad en los accesos y salidas de los bazares en estas fechas.

De acuerdo con autoridades locales, los recorridos estarán reforzados por el Grupo de Operaciones Especiales y motopatrullas encargadas de vigilar calles colindantes y corredores peatonales.

En los tianguis ubicados en colonias con mayor índice delictivo se sumará personal de Fuerza de Tarea Marina, Sedena y Guardia Nacional para la contención de delitos de alto impacto.

El operativo incluye una coordinación permanente entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno, que permitirá activar de inmediato el Código Rojo en caso de emergencias, además de un monitoreo constante a través de las cámaras del Centro de Mando municipal.

En los tianguis, quedó prohibida la venta de bebidas alcohólicas, animales y artículos explosivos.

Los comerciantes deberán cumplir con medidas de seguridad como instalaciones eléctricas adecuadas, mantener libres las bocacalles, no invadir banquetas ni obstaculizar vialidades principales, y evitar daños a la infraestructura urbana.

