El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, celebró la detención de Édgar “N” alias “El Limones”, presunto integrante del grupo criminal “Los Cabrera” y señalado por operar una red de extorsiones en la región Laguna de Durango y Coahuila.

Fernández reconoció que la persona detenida contaba con señalamientos de extorsiones en toda la Comarca, teniendo como víctimas a ganaderos, constructores, comerciantes agremiados a cámaras empresariales, entre otros. “Es un tema socialmente, ustedes lo pueden corroborar en La Laguna, estaba muy permeado”, comentó el fiscal.

Este miércoles el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó la detención en Durango de Édgar “N”, quien era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como operar las finanzas del grupo delictivo.

Así mismo, el fiscal dijo que se llevaron a cabo cateos en inmuebles en la ciudad de Torreón, relacionados con “El Limones”, donde se aseguraron armas y explosivos.

Comentó que con esta detención se manda un mensaje de coordinación entre el gobierno federal y el gobierno de Coahuila. De hecho, en el mensaje del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, agradeció la coordinación con el gobierno de Coahuila por la activa participación en este caso.

“Lo más importante es que, como dice el gobernador, aquí las instituciones mandan, aquí hay cero tolerancia. Si en otras entidades federativas puede andar la gente que extorsiona, paseando como si nada, aquí no”, recalcó.

Además, señaló que existe mucho intercambio de información de ida y vuelta con la secretaría de Seguridad federal y reconoció que esa manera de trabajar es muy eficiente, pues se tiene la confianza de acudir con la autoridad federal y al revés.

afcl/LL