La Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las credenciales para votar de los coahuilenses, que venzan el 31 de diciembre de este año, tendrán vigencia hasta el 7 de junio de 2026, día en que se lleve a cabo la elección del Congreso en Coahuila.

En sesión extraordinaria, los integrantes de la Comisión del Registro Federal de Electores refirieron que son un total de 94 mil 705 credenciales para votar cuya vigencia expiraría el último día de 2025.

“El objetivo es facilitar y maximizar la participación de las y los ciudadanos coahuilenses en el proceso electoral, asegurando que ningún elector o electora vea limitado su derecho al voto debido a la expiración de su identificación oficial”, señaló el acuerdo de la Comisión.

El proyecto entrará en vigor después de ser aprobado por el Consejo General del INE en su próxima sesión, que se espera sea este jueves 18 de diciembre a las 10:00 horas.

Coahuila deberá elegir, el 7 de junio próximo, 25 cargos: 16 diputaciones de mayoría relativa y nueve de representación proporcional, que conformarán la LXIV Legislatura del Congreso del Estado.

