El Instituto Nacional Electoral (INE) adjudicó a la empresa Cosmocolor S.A. de C.V., propiedad de Jorge Kahwagi Gastine, el contrato abierto 2026-2031 para la producción de la nueva credencial para votar, que busca tener los elementos de seguridad más avanzados a nivel mundial.

El INE dio a conocer este miércoles que el contrato con Cosmocolor S.A. de C.V. será en participación conjunta con la empresa Icards Solutions S.A. de C.V. y Talleres Gráficos de México. Además, cada credencial tendrá un valor unitario de 11.80 pesos mexicanos, aproximadamente.

Se tiene la proyección de que entre junio de 2026 y mayo de 2031 se emitan entre 84.9 y 94.1 millones de credenciales para votar en todo el país, por lo que el monto que podría pagar el INE a Cosmocolor será de mil 110 millones de pesos, sujeto al tipo de cambio del dólar estadounidense en cada año.

“El proceso garantizó estricto cumplimiento a lo establecido en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES) del Instituto Federal Electoral, y demás normatividad vigente y a los principios de transparencia, máxima publicidad y competencia”.

“Con esta adjudicación, el INE asegura la producción de una credencial para votar con altos estándares de seguridad, calidad e innovación, a precios aceptables y verificados”, señaló el instituto en un comunicado.

Credencial con estándares internacionales

El pasado 7 de agosto, el Consejo General del INE presentó el nuevo modelo de credencial para votar, con los mismos estándares de seguridad que incluye la impresión actual, pero con tecnologías avanzadas que garantizan la autenticidad del documento.

En la sesión de ese día, la consejera Dania Ravel detalló algunos elementos del nuevo modelo de Credencial para Votar, como microtextos, tintas especiales, códigos QR de alta densidad y componentes táctiles.

“La reciente actualización del modelo de credencial para votar refleja nuestro compromiso con estándares tecnológicos de vanguardia y prácticas internacionales de seguridad (…) los nuevos elementos no solo la hacen más segura, sino más accesible, sobre todo para personas con discapacidad visual”, destacó Dania Ravel en ese momento.

Cosmocolor de Jorge Kahwagi, la mejor evaluada

El INE detalló que en el procedimiento participaron tres licitantes cuyas propuestas fueron recibidas de manera presencial: Cosmocolor con Icards Solutions y Talleres Gráficos de México; Litho Formas; y Veridos México en participación conjunta con Giesecke & Devrient de México y Gráficas Corona.

“Todas las empresas fueron verificadas en los sistemas de proveedores sancionados, sin encontrarse impedimento alguno para participar”, señaló el instituto.

Sin embargo, en los resultados técnicos, Cosmocolor obtuvo 57.18 puntos; Veridos México, 45.69 puntos; y Litho Formas fue descalificada al no cumplir con la totalidad de especificaciones establecidas en el Anexo Técnico.

Además de las evaluaciones técnicas realizadas por el INE, a las muestras de credencial para votar presentaron por los licitantes, se les aplicaron pruebas de laboratorio a cargo del Instituto de Investigaciones en Materiales a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para evaluar y comprobar la calidad y durabilidad de los materiales.

En cuanto a la viabilidad económica, Cosmocolor obtuvo 40.00 puntos y Veridos México obtuvo 37.14 puntos, por ello el INE se decantó por la primera licitante.

